ETF売買代金ランキング＝19日前引け
19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 209883 -14.3 82940
２. <1321> 野村日経平均 20368 -12.1 74750
３. <200A> 野村日半導 18606 -21.6 6288
４. <1357> 日経Ｄインバ 16934 -33.9 2503
５. <1458> 楽天Ｗブル 13360 1.7 98930
６. <1579> 日経ブル２ 10451 5.8 896.1
７. <2644> ＧＸ半導日株 6379 -56.5 4985
８. <1360> 日経ベア２ 5789 -42.4 61.3
９. <1306> 野村東証指数 5282 17.9 430.5
10. <1540> 純金信託 4702 63.6 20080
11. <1568> ＴＰＸブル 3552 -35.2 993.3
12. <1329> ｉＳ日経 2953 -11.1 7440
13. <1615> 野村東証銀行 2186 -11.8 719.1
14. <2243> ＧＸ半導体 2000 38.2 5450
15. <1542> 純銀信託 1935 59.9 30360
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1925 -0.4 74500
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1527 -11.9 5110
18. <1358> 上場日経２倍 1359 9.6 158500
19. <1330> 上場日経平均 1266 -16.4 74840
20. <1356> ＴＰＸベア２ 1242 4.0 109.9
21. <213A> 上場半導体株 1147 56.3 580.7
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1063 3.7 79580
23. <2865> ＧＸＮカバコ 930 338.7 1297
24. <282A> ＧＸ半導１０ 907 -13.9 3277
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 886 24.6 420.5
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 885 262.7 63
27. <1346> ＭＸ２２５ 837 10.6 74350
28. <2525> 農中日経平均 820 81900.0 72490
29. <2036> 金先物Ｗブル 753 19.5 153500
30. <1671> ＷＴＩ原油 705 28.9 4650
31. <314A> ｉＳゴールド 704 60.7 319.1
32. <1655> ｉＳ米国株 703 -13.4 869.4
33. <1459> 楽天Ｗベア 696 -43.7 101
34. <1571> 日経インバ 696 -37.6 280
35. <1545> 野村ナスＨ無 675 21.4 247.0
36. <1308> 上場東証指数 665 -48.1 4255
37. <1623> 野村鉄鋼非鉄 664 422.8 78190
38. <1489> 日経高配５０ 644 -30.1 3263
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 621 -6.1 2606
40. <2524> 農中東証指数 604 738.9 4184
41. <221A> ＭＸ日半導体 560 56.0 1641.0
42. <2033> コスピブル 538 29.0 157050
43. <1326> ＳＰＤＲ 437 78.4 61780
44. <2631> ＭＸナスダク 436 -6.8 34940
45. <1631> 野村銀行１７ 429 222.6 38560
46. <1328> 野村金連動 415 68.7 15915
47. <1343> 野村ＲＥＩＴ 413 -59.0 1910.5
48. <2559> ＭＸ全世界株 405 -35.7 2977
49. <163A> 半導体日本株 392 28.5 24000
50. <563A> ＧＸＮデカバ 371 -24.6 1134
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 209883 -14.3 82940
２. <1321> 野村日経平均 20368 -12.1 74750
３. <200A> 野村日半導 18606 -21.6 6288
４. <1357> 日経Ｄインバ 16934 -33.9 2503
５. <1458> 楽天Ｗブル 13360 1.7 98930
６. <1579> 日経ブル２ 10451 5.8 896.1
７. <2644> ＧＸ半導日株 6379 -56.5 4985
８. <1360> 日経ベア２ 5789 -42.4 61.3
９. <1306> 野村東証指数 5282 17.9 430.5
10. <1540> 純金信託 4702 63.6 20080
11. <1568> ＴＰＸブル 3552 -35.2 993.3
12. <1329> ｉＳ日経 2953 -11.1 7440
13. <1615> 野村東証銀行 2186 -11.8 719.1
14. <2243> ＧＸ半導体 2000 38.2 5450
15. <1542> 純銀信託 1935 59.9 30360
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1925 -0.4 74500
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1527 -11.9 5110
18. <1358> 上場日経２倍 1359 9.6 158500
19. <1330> 上場日経平均 1266 -16.4 74840
20. <1356> ＴＰＸベア２ 1242 4.0 109.9
21. <213A> 上場半導体株 1147 56.3 580.7
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1063 3.7 79580
23. <2865> ＧＸＮカバコ 930 338.7 1297
24. <282A> ＧＸ半導１０ 907 -13.9 3277
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 886 24.6 420.5
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 885 262.7 63
27. <1346> ＭＸ２２５ 837 10.6 74350
28. <2525> 農中日経平均 820 81900.0 72490
29. <2036> 金先物Ｗブル 753 19.5 153500
30. <1671> ＷＴＩ原油 705 28.9 4650
31. <314A> ｉＳゴールド 704 60.7 319.1
32. <1655> ｉＳ米国株 703 -13.4 869.4
33. <1459> 楽天Ｗベア 696 -43.7 101
34. <1571> 日経インバ 696 -37.6 280
35. <1545> 野村ナスＨ無 675 21.4 247.0
36. <1308> 上場東証指数 665 -48.1 4255
37. <1623> 野村鉄鋼非鉄 664 422.8 78190
38. <1489> 日経高配５０ 644 -30.1 3263
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 621 -6.1 2606
40. <2524> 農中東証指数 604 738.9 4184
41. <221A> ＭＸ日半導体 560 56.0 1641.0
42. <2033> コスピブル 538 29.0 157050
43. <1326> ＳＰＤＲ 437 78.4 61780
44. <2631> ＭＸナスダク 436 -6.8 34940
45. <1631> 野村銀行１７ 429 222.6 38560
46. <1328> 野村金連動 415 68.7 15915
47. <1343> 野村ＲＥＩＴ 413 -59.0 1910.5
48. <2559> ＭＸ全世界株 405 -35.7 2977
49. <163A> 半導体日本株 392 28.5 24000
50. <563A> ＧＸＮデカバ 371 -24.6 1134
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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