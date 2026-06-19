　19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　209883　　 -14.3　　　 82940
２. <1321> 野村日経平均　　 20368　　 -12.1　　　 74750
３. <200A> 野村日半導　　　 18606　　 -21.6　　　　6288
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 16934　　 -33.9　　　　2503
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13360　　　 1.7　　　 98930
６. <1579> 日経ブル２　　　 10451　　　 5.8　　　 896.1
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　6379　　 -56.5　　　　4985
８. <1360> 日経ベア２　　　　5789　　 -42.4　　　　61.3
９. <1306> 野村東証指数　　　5282　　　17.9　　　 430.5
10. <1540> 純金信託　　　　　4702　　　63.6　　　 20080
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3552　　 -35.2　　　 993.3
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2953　　 -11.1　　　　7440
13. <1615> 野村東証銀行　　　2186　　 -11.8　　　 719.1
14. <2243> ＧＸ半導体　　　　2000　　　38.2　　　　5450
15. <1542> 純銀信託　　　　　1935　　　59.9　　　 30360
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1925　　　-0.4　　　 74500
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1527　　 -11.9　　　　5110
18. <1358> 上場日経２倍　　　1359　　　 9.6　　　158500
19. <1330> 上場日経平均　　　1266　　 -16.4　　　 74840
20. <1356> ＴＰＸベア２　　　1242　　　 4.0　　　 109.9
21. <213A> 上場半導体株　　　1147　　　56.3　　　 580.7
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1063　　　 3.7　　　 79580
23. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 930　　 338.7　　　　1297
24. <282A> ＧＸ半導１０　　　 907　　 -13.9　　　　3277
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 886　　　24.6　　　 420.5
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 885　　 262.7　　　　　63
27. <1346> ＭＸ２２５　　　　 837　　　10.6　　　 74350
28. <2525> 農中日経平均　　　 820　 81900.0　　　 72490
29. <2036> 金先物Ｗブル　　　 753　　　19.5　　　153500
30. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 705　　　28.9　　　　4650
31. <314A> ｉＳゴールド　　　 704　　　60.7　　　 319.1
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 703　　 -13.4　　　 869.4
33. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 696　　 -43.7　　　　 101
34. <1571> 日経インバ　　　　 696　　 -37.6　　　　 280
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　 675　　　21.4　　　 247.0
36. <1308> 上場東証指数　　　 665　　 -48.1　　　　4255
37. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 664　　 422.8　　　 78190
38. <1489> 日経高配５０　　　 644　　 -30.1　　　　3263
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 621　　　-6.1　　　　2606
40. <2524> 農中東証指数　　　 604　　 738.9　　　　4184
41. <221A> ＭＸ日半導体　　　 560　　　56.0　　　1641.0
42. <2033> コスピブル　　　　 538　　　29.0　　　157050
43. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 437　　　78.4　　　 61780
44. <2631> ＭＸナスダク　　　 436　　　-6.8　　　 34940
45. <1631> 野村銀行１７　　　 429　　 222.6　　　 38560
46. <1328> 野村金連動　　　　 415　　　68.7　　　 15915
47. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 413　　 -59.0　　　1910.5
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 405　　 -35.7　　　　2977
49. <163A> 半導体日本株　　　 392　　　28.5　　　 24000
50. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 371　　 -24.6　　　　1134
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース