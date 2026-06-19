W杯北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われた。0-0の後半、韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミス。まさかの先制点を献上した。NHKで解説していた元日本代表の前園真聖氏、田中マルクス闘莉王氏は、失点の原因を指摘していた。

0-0の後半、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいた味方と交錯。ボールをこぼしてしまい、そこにいたメキシコMFルイス・ロモがダイレクトシュート。先制ゴールを突き刺した。

ホームのメキシコは選手、観客ともに歓喜。韓国イレブンは呆然となった。解説していた前園氏は「キム・スンギュも声出しながら行ったんですけど、聞こえてないですよ、この歓声は」と指摘。ホーム・メキシコの観客が大歓声を生んだことで、韓国選手のコミュニケーションが上手くいかなかった可能性を推測した。

キム・スンギュはイ・ギヒョクと接触。闘莉王氏は「見えてないですよ、センターバックは。これは文句言われてもね、仕方ないですよね。俺は悪くないぞという顔をしていましたよね」と同情していた。韓国は初戦でチェコに2-1で逆転勝利。開催国の一つであるメキシコは2-0で南アフリカを下している。



（THE ANSWER編集部）