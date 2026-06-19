北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦がエスタディオ・グアダラハラで行われた。日本でも多くのファンが見つめた一戦で、ネット上は韓国のあるアイテムに視線が集中した。

グループ初戦で白星スタートを切った両チーム。会場は地元メキシコの緑カラーが目立つ中、キックオフとなった。メキシコがボールを保持し、パスを回すと客席から「オーレ」の声が響く熱狂ムードに。一方で、韓国ボールになると大ブーイングが響いた。

NHKとスポーツチャンネル「DAZN」でも配信された一戦。異様な会場のムードと共に、日本ファンが視線を送っていたのは韓国のユニホームだった。

この試合ではアウェー用の紫カラーを着用。韓国と言えば、ホームが赤、アウェーは白や黒色のイメージが強かった中で、X上では「韓国のユニ良い色だな、好きだわ」「韓国の紫ユニかっこいいな」「オシャレ」「いつからユニ紫になったんや？」「韓国2ndユニの色どうしたw」「韓国の2ndユニが見慣れない色で一瞬戸惑った」「韓国のユニの色綺麗だな」との声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）