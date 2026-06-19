去年の自民党総裁選などでの自らの陣営による中傷動画の作成報道をめぐり、高市総理は19日、公設秘書からは、動画作成者とオンライン会合を開いていたとされることについて、「可能性は否定しないが面識はない」と報告を受けていると話しました。

【写真を見る】【速報】高市総理「可能性否定しないが面識ないと報告受けている」 高市総理陣営の誹謗中傷動画作成報道めぐり

立憲民主党 打越さく良 参院議員

「週刊文春の続報で声紋鑑定の結果、同一人物の音声と推定してよいとの鑑定結果が出たと報じられました。総理、公設第1秘書はこの企業家男性と一切面識がないという答弁は虚偽であったことを認めになりますか」

高市総理

「秘書に確認したところ、参加者全員を覚えているわけではないため、その可能性は否定しないものの、はっきりとした記憶はなく、直接お会いしたこともないため、面識がない方という認識であると報告を受けております」

また、当初、高市総理は公設秘書が動画作成者らとのウェブ会議に出席していたことを否定していましたが、その後、秘書が参加を認めたことから、野党は「部分的な訂正や取り消しで済まされる問題ではない。虚偽答弁を認め、国民に謝罪すべき」と迫りました。

これに対し、高市総理は秘書からは「ウェブ会議について詳細を覚えていなかった」などと報告を受けたとした上で、あらためて関与を否定しています。

また、動画作成者は高市総理の名前を冠した暗号資産「サナエトークン」の開発に携わっていますが、高市総理は「高市事務所として発行主体側から説明を受けたことも承認したこともないと報告を受けている」と説明しています。

野党側は、一連の問題について、「単なるスキャンダルではない」などとして再調査するよう求めています。