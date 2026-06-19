サッカー日本代表のサポーターがワールドカップ（Ｗ杯）の度に世界から脚光を浴びる「ゴミ拾い」。

規律や礼節を重んじる「日本人らしさ」が表れた行動は、海外メディアなどからもしばしば紹介される。ところで、なぜ青いゴミ袋で、拾い集めたゴミはどうしているのだろうか。現場で話を聞いてみた。（デジタル編集部 古和康行）

慣例のゴミ拾い

サッカー日本代表のＷ杯初戦となったオランダ戦後、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は公式Ｘで、「日本サポーターが試合後にスタジアムを清掃する理由」とのコメントをつけて、試合終了後の様子を紹介。投稿は３５００万回以上閲覧され、大きな反響を呼んだ。日本のゴミ拾いはこれまでも世界的に話題になっており、前回のカタール大会ではＦＩＦＡが日本サポーターを表彰している。

日本のサポーターといえば「ゴミを拾う礼儀正しい人々」というイメージが世界に広まっているのだろう。実際、サッカー日本代表の試合を初めて取材する記者にも「ゴミ拾いをどうやっていたのか確認しておくように」と会社から指示があった。確かに、すっかり定着した習慣なのだ。

やっぱりマナーが良い日本人サポーター

日本人の記者が口にしてしまっては手前みそに過ぎるのかもしれないが、日本代表のサポーターは基本的にマナーが良いのだろう。オランダとの初戦では、Ｗ杯を４年間待ちわびたオランダサポーターたちはその喜びを試合前から爆発させていた。

試合前の会場近くでは、多くのサポーターが爆音で音楽を流し、肩を組んでチャントを高らかに歌い上げる。抱き合ったり、写真撮影をしたりしながら、大騒ぎをしていた。

一方、日本のサポーターは、入場ゲート近くでも整然と列を作る。記者が入場したゲートは日本のサポーターが多い場所だったが、その場で座り込んだり、行列の順番を抜かしたりといった分別を欠く行為も見当たらない。７万人近くが詰めかけたスタジアムには驚くほどスムーズに入れた。

そもそもの使い道は…

「ゴミ拾い」で脚光を浴びた青い袋だが、元々は応援アイテムとして使われる。ゴミの回収に用いられるのは、試合終了から会場を後にするまでのわずかな時間しかない。

実際に試合会場で見てみると、空気で袋を膨らませてスタンドで一斉に掲げ、「サムライブルー」を表現する。母国の文化や習慣に由来する応援グッズが、世界一をかけて争う舞台で登場すると、誇らしい気持ちになるから不思議だ。

「日本国内の代表戦なら行けるところはほとんど行く」という高知県香美市の会社員、岡崎汐里さん（３０）は、「選手入場の時に袋に空気を入れて、後ろからスマホで光を当てるとすごくきれい。応援グッズとしても定着している」と話す。

試合終了後にはゴミ拾いをしたといい、「飲み終わった空のペットボトルなどが多かった。（試合中に袋を掲げると）同じ色を共有することができて、一緒に応援できているという感じがする」と笑った。

会社の同僚と観戦した米カリフォルニア州サンフランシスコ在住の会社員、三宅祐希さん（２７）も「入場口近くで青い袋をもらった。日本のサポーターのカルチャーは知っていたので、ゴミ拾いはしたいと思って参加した」と明かした。「実際にやってみると楽しかった。今までは他人事だったが、実際に会場で青い袋を手にすると『やろう』という気持ちになる。応援後には捨てるものをゴミ袋として活用できるのは、いい取り組みだなと思った」と納得した様子だった。

ただ、大会主催者は試合会場へ持ち込める物品を厳しく規制している。手荷物のバッグは透明で中身が見えやすいものという制限がある一方で、ゴミ袋があると内容物の確認は難しくなる。三宅さんは、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジア戦も観戦する予定だが、「もらったらやると思うが、実際に持ち込んでいいものかどうか、自分では判断がつかない」とも話した。

サポーターも積み重ねる「伝統」

ちなみに試合終了後は、来場者数が多いことから帰路はかなり混雑する。そのため、観客の中には、ゴミ拾いには加わらず足早に去って行く人の姿も目立つ。拾い集めたごみはサポーターがゴミ箱の近くなどへ運び、会場のスタッフが処分しやすいようにひとまとめにされていた。

印象的だったのは、どのサポーターも張り切ってやっていることだ。義務感や「やってあげている」感はなく、試合後の楽しみにしているようにすら見受けられた。サッカー日本代表が１９９８年から続けているワールドカップ出場。それを支える側にも、確かに伝統がはぐくまれている。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき）読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。高校時代、バスケ部の先輩から「応援が上手だからメンバーを外れてくれ」と思わぬ懇願をされたことがある。