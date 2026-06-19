将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われている。防衛を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）と、初タイトルに挑む服部慎一郎七段（26）の激突。午前10時を回り、両対局者に「午前のおやつ」が提供された。

【映像】話題となった藤井棋聖の“お上品”アップルパイ

藤井棋聖が注文したのは「金谷アップルパイ」の彩フルーツ添えと、温かい「ハーブティー（カモミール）」。金谷ホテルの名物でもあるこのアップルパイは、バターをたっぷりと使用した生地の中に、スライスした国産の紅玉リンゴ、シナモン、レーズンを加えて焼き上げたしっとり系のフレンチタイプだ。

お皿には色鮮やかなフルーツが美しく添えられ、歴史あるクラシックホテルならではの優雅な一品に。中継でこのおやつが映し出されると、視聴者からは「なんて上品なんだ」「おいしそーおしゃれー」「アップルパイつやつやで素敵」「このアップルパイはすごいな」「これは、、絶対うまいアップルパイ！」「上品なアップルパイだね」と、絶賛のコメントが殺到した。

一方、先手番の服部七段は「金谷 時のプリン〜3つの時の記憶〜」の苺ミルクアイス添えを注文。飲み物は緑茶と「金谷りんごジュース」のダブルドリンクという、気合の入ったオーダーとなった。

この「時のプリン」は、2021年から提供されているホテルの人気メニュー。明治・昭和・平成と、それぞれの時代に残されたレシピをもとに試行錯誤して再現されたものだという。提供時には「どの時代のプリンか」が伏せられており、味わいながら時代を予想して楽しむという遊び心あふれるスイーツとなっている。服部七段のチョイスにも、ファンからは「どっちも美味しそう」「オシャレ」といった声が寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）