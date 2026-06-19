シンガー・ソングライターで俳優の寺西優真、女優の泉ピン子が、ＢＳフジの連続ドラマ「寺西一浩ミステリー・ＳＰＥＬＬ〜第５章〜正しい呪い」でダブル主演することが１９日、発表された。放送は７月１０日深夜２５時からスタートする。

これまで劇場版、テレビ放送、配信などで展開されてきた人気ホラーミステリーシリーズの最新作。「正しい呪い」をテーマに、人間の心に潜む嫉妬、憎しみ、執着、そして“裁き”をめぐる新たな物語が描かれる。ＳＮＳ、配信、誹謗（ひぼう）中傷、謝罪、復讐（ふくしゅう）といった現代的なテーマも織り交ぜながら、「人は人を裁けるのか」という根源的な問いに迫る。

寺西は前作に続き、馬飼野俊平役としてミステリアスで重厚な世界観を作り上げる。「俊平として事件に向き合う中で、何が正義で、何が呪いなのか、自分自身も考えさせられる作品になりました」と、泉との共演を喜んだ。共演者として羽音、沙央くらま、上野勇希、大関れいか、久田莉子、うくりえ、山粼まな、山粼愛子、柴崎方惠、高本蒼万、丹羽貞仁らが名を連ねた。

シリーズを手がけてきた寺西一浩監督は「現代社会の中で、誰もが加害者にも被害者にもなり得る時代だからこそ、今回の物語を描きたいと思いました」とコメントした。

◆寺西一浩監督コメント全文 「ＳＰＥＬＬ」シリーズも第５章を迎えることになりました。今回のテーマは「正しい呪い」です。誰かを憎むこと、許せないと思うこと、裁きたいと思うこと。それは本当に“正義”なのか。現代社会の中で、誰もが加害者にも被害者にもなり得る時代だからこそ、今回の物語を描きたいと思いました。寺西優真さん、泉ピン子さんをはじめ素晴らしい出演者の皆さんと共に、これまでの「ＳＰＥＬＬ」シリーズとはまた違う、新たなホラーミステリーをお届けできると思います。ぜひご覧ください。

◆寺西優真コメント全文 「ＳＰＥＬＬ」第５章で、再び馬飼野俊平を演じさせていただきます。今回は「正しい呪い」というテーマのもと、ＳＮＳや配信、誹謗中傷、そして人が人を裁くことの怖さが描かれています。俊平として事件に向き合う中で、何が正義で、何が呪いなのか、自分自身も考えさせられる作品になりました。泉ピン子さんとＷ主演としてご一緒させていただけることは本当にうれしくて大きな経験です。馬飼野京子との関係性も、シリーズの大きな見どころの一つになっていると思います。これまでの「ＳＰＥＬＬ」とはまた違う、新たなホラーミステリーをぜひ楽しみにしていてください。