メキシコ対韓国でキャッチミスから先制点献上

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループAの第2節でメキシコ代表と韓国代表が対戦。

韓国代表が後半5分に先制ゴールを奪われる展開となり、失点に直結するミスを犯してしまったFC東京所属のGKキム・スンギュに「これは辛い」などの声が寄せられている。

韓国は現地時間11日に行われたW杯初戦でチェコ代表と対戦し、2-1で逆転勝利。幸先よく白星スタートを切ったなかで、同じく白星発進の開催国メキシコと対戦した。

前半はメキシコが守備ブロックを敷き、韓国がボールを握る展開となり0-0で終えた。迎えた後半5分、メキシコが左サイドからクロスを上げたところでFWラウール・ヒメネスの頭に当たったボールが高く上がり、GKキム・スンギュが処理しようとしたところでDFイ・ギヒョクと交錯してしまい、ボールをこぼす痛恨ミス。MFルイス・ロモが無人のゴールに蹴り込んで、メキシコが先制した。

拮抗した展開のなかでの痛恨の失点。Jリーグでも確かな実績を誇る守護神のまさかのミスに、SNSでは「キム・スンギュとイ・ギヒョク勿体無い！！」「スンギュやってしまった」「これは辛い」「うそだろ…」「痛恨だなぁ今のは…」「ここまでよかったから残念」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）