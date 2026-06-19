元サッカー日本代表・立田悠悟の妻・松宮なつ、8歳年下夫との“ラブラブ”2ショット公開「本当に素敵な旦那さん」
俳優で作家としても活動する松宮なつ（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表DF・J1・ファジアーノ岡山の立田悠悟（27）との仲むつまじい夫婦ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「お似合いな2人」8歳年下夫・立田悠悟＆松宮なつの“ラブラブ”2ショット
松宮は「2026年から背番号を私の誕生日（4月8日）の「48」にしてくれた、旦那さん」とつづり、鏡越しの2ショット写真を投稿。「100年構想リーグ ほんとうにお疲れ様でした」とねぎらいの言葉を送った。
投稿では、寄り添う夫婦の自撮りショットのほか、スタジアムの大型ビジョンに映し出された立田の姿や、背番号48が入った応援グッズなども公開。夫への愛情と誇りが伝わる内容となっている。
最後には「今期、全試合フル出場・皆勤賞そして、フェアプレー個人賞もおめでとう！」（原文ママ）と夫の活躍を祝福。「オフもしっかり楽しみ充実させていこ」と締めくくった。
この投稿にファンからは、「本当に素敵な旦那さん」「お似合いな2人素敵」「個人賞おめでとうございます」「誕生日一緒で勝手に親近感湧きました」「25シーズンも100年構想も岡山の為に闘ってくれてありがとう」といったコメントが寄せられている。
松宮は、2025年11月に立田との結婚を発表した。
松宮は1991年4月8日生まれ、神奈川県横浜市出身。学習院大学文学部フランス語圏文化学科卒業、ミス学習院2012 グランプリ受賞。日本テレビ『シューイチ』シューイチガールズ3期生をはじめ、ドラマ・映画に多数出演。フジテレビ開局60周年記念ドラマ『教場』にも出演した。
立田は1998年6月21日生まれ、静岡県静岡市出身。清水エスパルス、柏レイソル、ファジアーノ岡山に所属。日本代表への選出経験もある。
【写真】「お似合いな2人」8歳年下夫・立田悠悟＆松宮なつの“ラブラブ”2ショット
松宮は「2026年から背番号を私の誕生日（4月8日）の「48」にしてくれた、旦那さん」とつづり、鏡越しの2ショット写真を投稿。「100年構想リーグ ほんとうにお疲れ様でした」とねぎらいの言葉を送った。
最後には「今期、全試合フル出場・皆勤賞そして、フェアプレー個人賞もおめでとう！」（原文ママ）と夫の活躍を祝福。「オフもしっかり楽しみ充実させていこ」と締めくくった。
この投稿にファンからは、「本当に素敵な旦那さん」「お似合いな2人素敵」「個人賞おめでとうございます」「誕生日一緒で勝手に親近感湧きました」「25シーズンも100年構想も岡山の為に闘ってくれてありがとう」といったコメントが寄せられている。
松宮は、2025年11月に立田との結婚を発表した。
松宮は1991年4月8日生まれ、神奈川県横浜市出身。学習院大学文学部フランス語圏文化学科卒業、ミス学習院2012 グランプリ受賞。日本テレビ『シューイチ』シューイチガールズ3期生をはじめ、ドラマ・映画に多数出演。フジテレビ開局60周年記念ドラマ『教場』にも出演した。
立田は1998年6月21日生まれ、静岡県静岡市出身。清水エスパルス、柏レイソル、ファジアーノ岡山に所属。日本代表への選出経験もある。