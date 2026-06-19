ナルミヤファン必見、“ボンボンドロップシール”が期間限定で発売決定 LINEでの事前抽選は6・22から開始
ナルミヤ・インターナショナルは18日、「NARUMIYA HAPPY PARK（ナルミヤハッピーパーク）ルミネエスト新宿店」公式インスタグラムを更新。人気キャラクターが集結した“ナルミヤキャラクターズ”の新商品「ボンボンドロップシール」を、7月1日から5日までの期間限定で発売することを発表した。
【写真】ナルミヤファン必見！エンジェルブルーたちが“ボンボンドロップシール”になって登場
人気ブランド同士を組み合わせた全2種類を展開し、混雑緩和のため事前抽選制で販売。今回発売されるのは、「エンジェルブルー×デイジーラヴァーズ」と「メゾピアノ×ポンポネット」の2種類。それぞれ価格は550円（税込）で、購入は1人につき各1点までとなる。
販売場所は「NARUMIYA HAPPY PARK ルミネエスト新宿店」のみ。越谷レイクタウン店やSoLaDo竹下通り店、ナルミヤオンラインでの販売予定はない。
購入希望者は、ナルミヤインターナショナルの公式LINEアカウントから申し込む必要がある。申し込み期間は6月22日午前0時から6月23日午後11時59分までで、先着順ではなく抽選方式を採用。当選発表は6月29日正午ごろを予定している。
1回の申し込みで2種類とも購入対象にできるほか、どちらか1種類のみの申し込みも可能。ただし、応募は1人につき1回まで。複数アカウントを利用した応募が確認された場合は、すべての当選が無効となる。
また、当日は当選者本人のみ入場・購入が可能で、代理購入は認められない。入場時には運転免許証や健康保険証、学生証などの本人確認書類の提示が必要となる。申込時の氏名と本人確認書類の氏名は完全一致が求められ、漢字やカタカナなどの表記違いがある場合は無効となる可能性がある。
※販売概要は以下の通り。
・発売期間：7月1日〜7月5日
・販売場所：NARUMIYA HAPPY PARK ルミネエスト新宿店
・対象商品：ナルミヤキャラクターズ ボンボンドロップシール
ーエンジェルブルー×デイジーラヴァーズ
ーメゾピアノ×ポンポネット
・価格：各550円（税込）
・購入制限：1人につき各1点まで
・申し込み期間：6月22日午前0時〜6月23日午後11時59分
・当選発表：6月29日正午ごろ
・申し込み方法：公式LINEアカウント「narumiya」から応募
【写真】ナルミヤファン必見！エンジェルブルーたちが“ボンボンドロップシール”になって登場
人気ブランド同士を組み合わせた全2種類を展開し、混雑緩和のため事前抽選制で販売。今回発売されるのは、「エンジェルブルー×デイジーラヴァーズ」と「メゾピアノ×ポンポネット」の2種類。それぞれ価格は550円（税込）で、購入は1人につき各1点までとなる。
購入希望者は、ナルミヤインターナショナルの公式LINEアカウントから申し込む必要がある。申し込み期間は6月22日午前0時から6月23日午後11時59分までで、先着順ではなく抽選方式を採用。当選発表は6月29日正午ごろを予定している。
1回の申し込みで2種類とも購入対象にできるほか、どちらか1種類のみの申し込みも可能。ただし、応募は1人につき1回まで。複数アカウントを利用した応募が確認された場合は、すべての当選が無効となる。
また、当日は当選者本人のみ入場・購入が可能で、代理購入は認められない。入場時には運転免許証や健康保険証、学生証などの本人確認書類の提示が必要となる。申込時の氏名と本人確認書類の氏名は完全一致が求められ、漢字やカタカナなどの表記違いがある場合は無効となる可能性がある。
※販売概要は以下の通り。
・発売期間：7月1日〜7月5日
・販売場所：NARUMIYA HAPPY PARK ルミネエスト新宿店
・対象商品：ナルミヤキャラクターズ ボンボンドロップシール
ーエンジェルブルー×デイジーラヴァーズ
ーメゾピアノ×ポンポネット
・価格：各550円（税込）
・購入制限：1人につき各1点まで
・申し込み期間：6月22日午前0時〜6月23日午後11時59分
・当選発表：6月29日正午ごろ
・申し込み方法：公式LINEアカウント「narumiya」から応募