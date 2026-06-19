27歳人気モデルに敏腕恋愛婚活アドバイザーがバッサリ「若くないです」 婚活の厳しい現実を突きつける
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の最終回となる第8話が、16日に放送された。また、スペシャルコンテンツを「ABEMAプレミアム」にて配信中。
【写真】年収ランキング1位！年収1億円の東大卒エリート
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
公開されたスペシャルコンテンツでは、婚活プログラムに参加し、SNSでも話題を呼んだ34歳美人経営者のあやか、27歳人気モデルのなつえ、年収1億円の東大卒エリート・チェンと、敏腕恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏が、30日間の婚活を振り返る「婚活大反省会」を実施した。
自ら“婚約破棄”の決断を下したなつえは、チェンと長期間“同棲”の決断をし続けたものの、彼からのアピールに対し「120%を出し続けてくれるけど…」と、別れを選んだ素直な理由を語り始める。さらに、なつえが「自分の理想をまだ追いかけていていい歳だって気づいた」と語ると、植草氏は「決して若くないです」とキッパリ苦言。「“まだまだチャンスある”って思ったと思うけど、婚活現場でみんなが言うセリフ」「“まだいけるよね”って、意味のない、自分に対しての慰めみたいなもの」と婚活の厳しい現実を突きつけた。予想外の言葉を浴びたなつえの表情は…。
そして、男性参加者から年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンも植草氏との反省会に参加。植草氏からコミュニケーション不足を指摘されるとともに、話題はチェンのプライベートへ。年収1億円でありながら家賃21万円の家に住んでいることについて、植草氏から「めちゃくちゃバランス悪い」「1億円稼いでいる人は、普通100万円、150万円くらいのところに住んでる」と指摘されるが、チェンは「物欲とか見栄がないんですよね」と反論。
さらに、SNSでも物議を醸した独特な“長細い間取り”について、植草氏が「変わったのを選んだなと思って…」「ドン引き」とツッコミを入れると、チェンは引き続き持論を展開する。また植草氏はチェンの会話の癖について、同席した20代の娘・れいあさんの意見にも耳を傾けながら、バッサリと指摘。チェンが思わずタジタジになる一幕も。
【写真】年収ランキング1位！年収1億円の東大卒エリート
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
公開されたスペシャルコンテンツでは、婚活プログラムに参加し、SNSでも話題を呼んだ34歳美人経営者のあやか、27歳人気モデルのなつえ、年収1億円の東大卒エリート・チェンと、敏腕恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏が、30日間の婚活を振り返る「婚活大反省会」を実施した。
自ら“婚約破棄”の決断を下したなつえは、チェンと長期間“同棲”の決断をし続けたものの、彼からのアピールに対し「120%を出し続けてくれるけど…」と、別れを選んだ素直な理由を語り始める。さらに、なつえが「自分の理想をまだ追いかけていていい歳だって気づいた」と語ると、植草氏は「決して若くないです」とキッパリ苦言。「“まだまだチャンスある”って思ったと思うけど、婚活現場でみんなが言うセリフ」「“まだいけるよね”って、意味のない、自分に対しての慰めみたいなもの」と婚活の厳しい現実を突きつけた。予想外の言葉を浴びたなつえの表情は…。
そして、男性参加者から年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンも植草氏との反省会に参加。植草氏からコミュニケーション不足を指摘されるとともに、話題はチェンのプライベートへ。年収1億円でありながら家賃21万円の家に住んでいることについて、植草氏から「めちゃくちゃバランス悪い」「1億円稼いでいる人は、普通100万円、150万円くらいのところに住んでる」と指摘されるが、チェンは「物欲とか見栄がないんですよね」と反論。
さらに、SNSでも物議を醸した独特な“長細い間取り”について、植草氏が「変わったのを選んだなと思って…」「ドン引き」とツッコミを入れると、チェンは引き続き持論を展開する。また植草氏はチェンの会話の癖について、同席した20代の娘・れいあさんの意見にも耳を傾けながら、バッサリと指摘。チェンが思わずタジタジになる一幕も。