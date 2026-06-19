“婚約破棄”された34歳美人社長、“浮気発言”を大反省「いい歳して恥ずかしい」
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の最終回となる第8話が、16日に放送された。また、スペシャルコンテンツを「ABEMAプレミアム」にて配信中。
【写真】年収1億円なのに…細長い部屋に住む東大卒エリート
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
公開されたスペシャルコンテンツでは、婚活プログラムに参加し、SNSでも話題を呼んだ34歳美人経営者のあやか、27歳人気モデルのなつえ、年収1億円の東大卒エリート・チェンと、敏腕恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏が、30日間の婚活を振り返る「婚活大反省会」を実施した。
あやかは、植草氏との反省会で、ヒロキとのすれ違いの決定的な原因となった“浮気発言”について、「一番の大反省でした」と振り返る。「我が道を行っちゃって…」「本当に恥ずかしいです、いい歳して」と猛省するあやか。素直なあやかの言葉に、植草氏は思わず笑いつつ、エールを送る。そして最後に「1年以内に結婚したいです」と前向きな姿勢を見せたあやかは、「“時戻しデート”を使えたら誰に？」という質問に対して意外な男性メンバーの名前を挙げるなど、赤裸々な胸の内を告白。放送中、SNSを中心に発言が度々話題になったあやかが、30日間の婚活プログラムを経て感じた本音とは。
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本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
公開されたスペシャルコンテンツでは、婚活プログラムに参加し、SNSでも話題を呼んだ34歳美人経営者のあやか、27歳人気モデルのなつえ、年収1億円の東大卒エリート・チェンと、敏腕恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏が、30日間の婚活を振り返る「婚活大反省会」を実施した。
あやかは、植草氏との反省会で、ヒロキとのすれ違いの決定的な原因となった“浮気発言”について、「一番の大反省でした」と振り返る。「我が道を行っちゃって…」「本当に恥ずかしいです、いい歳して」と猛省するあやか。素直なあやかの言葉に、植草氏は思わず笑いつつ、エールを送る。そして最後に「1年以内に結婚したいです」と前向きな姿勢を見せたあやかは、「“時戻しデート”を使えたら誰に？」という質問に対して意外な男性メンバーの名前を挙げるなど、赤裸々な胸の内を告白。放送中、SNSを中心に発言が度々話題になったあやかが、30日間の婚活プログラムを経て感じた本音とは。