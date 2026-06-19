ロックスター・ゲームスは、「グランド・セフト・オート」シリーズ最新作『グランド・セフト・オート VI』のプレオーダーを6月25日より開始することを発表した。

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あわせて、新たな公式カバーアートも公開された。同アートは『グランド・セフト・オート VI』公式サイトでも確認できる。

『グランド・セフト・オートVI』トレーラー2

「グランド・セフト・オート」は、ロックスター・ゲームスが開発・販売するアクションゲームシリーズ。1997年の初リリース以降、革新的なゲームデザインと自由度の高いゲームプレイで多くのファンを獲得してきた。2013年にリリースされた『グランド・セフト・オート V』は全世界で2億本以上を販売している。

最新作となる『グランド・セフト・オート VI』は、『PS5』および『Xbox Series X/S』を対応機種として、11月19日に発売予定。公開されたトレーラー映像はYouTubeで24時間以内に最も視聴された非音楽ビデオとしての最多視聴記録を打ち立てており、世界的な注目を集めている。

■ゲーム情報『グランド・セフト・オート VI』対応機種：『PS5』、『Xbox Series X/S』発売日：11月19日プレオーダー開始日：6月25日開発・発売：ロックスター・ゲームス

（文＝リアルサウンド編集部）