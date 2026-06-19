ダイソーさんこれ220円でいいの？！「Amazonで千円したのに…」感動級のキッチングッズ

ネット通販で探すと1,000円前後するものも多い、鉄鍋やアウトドアギア専用のお手入れブラシ。なんとダイソーで、220円（税込）のステンレス製商品を発見！いざ実際に使ってみると、改めてお値段に驚いてしまう実力派のアイテムだったんです。お手入れが面倒で出番が減っていた鉄鍋も、これで気兼ねなく使えます♪

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商品情報

商品名：中華鍋用ステンレスブラシ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480787985

天然素材より丈夫で扱いやすい♪ダイソー「中華鍋用ステンレスブラシ」

今回ご紹介するのは、ダイソーで税込220円の「中華鍋用ステンレスブラシ」。頑固なこびりつき汚れをパワフルに落としてくれるうえ、お手入れもラクちんな優秀アイテムです。

鉄鍋のお手入れ用ブラシというと、竹やシュロなどの天然素材でできたササラや柄付きたわしを使っている方も多いはず。やさしく洗える一方で、耐久性があまり高くなく、乾くまでに時間がかかるというデメリットも。

その点、ダイソーの「中華鍋用ステンレスブラシ」はステンレス製。水切れがよく乾きも早いため、扱いやすさは段違いです。湿った状態が長く続きにくいので、カビが発生するリスクを抑えられるのも嬉しいポイント。

ただしブラシ部分はかなり硬めなので、普通のたわしのように何にでも使えるわけではありません。使える素材と使えない素材がはっきりしているため、使用前にパッケージで確認しておきましょう。

軽くこするだけで汚れがどんどん落ちる！

比較としてまずは天然素材のササラで洗ってみると、少しだけ汚れが残ってしまいました。

次に「中華鍋用ステンレスブラシ」を使ってみると、驚くほどパワフル。ブラシ部分はごわごわしていて、肌に触れると痛みを感じるほど硬めです。そのぶん洗浄力は抜群で、軽くこするだけで食材のこびりつき汚れがみるみる剥がれていきます。

使い込んだフライパンに付いていた焦げのシミまではさすがに落とせませんでしたが、食品の汚れはかなりきれいに。力を入れなくても効率よく洗えるので、後片付けの負担がぐっと減らせます。

今回は、ダイソーの「中華鍋用ステンレスブラシ」をご紹介しました。

面倒だった鉄鍋のお手入れがぐっとラクになるアイテムです。ネット通販では1,000円前後する場合もあるアイテムですが、ダイソーなら税込220円で手に入るのも驚き！

気になる方は、ぜひダイソーのキッチングッズ売り場でチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。