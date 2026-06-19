学芸大学『喫茶 平均律』バッハが流れる店内で炭火焙煎コーヒーと手作りプリンを

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の音楽喫茶店『喫茶 平均律』です。

バッハが流れ人と人が繋がるやさしい空間

小さな間口の階段を登って扉を開けると、正面に素敵なカップ＆ソーサーが並ぶのが目に入り、店内にはバロック音楽が気持ちよく流れている。

カウンターの上の梁は300年以上前の無垢の古材だったり、さまざまな木が使われた温かみのある空間だ。窓には昭和初期のステンドグラスも使われ、柔らかな光が差し込んでいる。

始まりは1980年の原宿。現店主・えりささんのご主人が「都会だからこそ皆が集える場所を」と作った。店名はご主人が街で耳にして衝撃を受けたのがバッハの平均律だったから。ご主人は喫茶学校で講師もされていて、炭火焙煎のおいしいコーヒーとバロック音楽の店が誕生した。

カスタードプリン600円、オリジナルブレンドコーヒー800円

『喫茶 平均律』（手前）カスタードプリン 600円 （奥）オリジナルブレンドコーヒー 800円 KONO式で淹れる炭火焙煎のコーヒーはしっかりした味わい。お菓子は全部手作りだ

おふたりのイメージは芸術家や作家がカフェで交流した“世紀末ウィーン”。実際、お客さんには音楽家やいろんなアーティストも多く、時折個展や音楽会なども開かれる。

「うちはお客さん同志とても仲が良くて」。

さまざまな交流が生まれる素敵な場所となっている。

『喫茶 平均律』店内にはバロック音楽を中心に音楽が流れる。マスターが好きだったバッハ無伴奏チェロ組曲も数多い

学芸大学『喫茶 平均律』

［店名］『喫茶 平均律』

［住所］東京都目黒区鷹番3-7-5ゆざわビル2階

［電話］なし

［営業時間］13時〜17時半

［休日］月・火（祝日は営業）

［交通］東急東横線学芸大学駅西口から徒歩2分

撮影／小澤晶子、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、フレンチトーストの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】バロック音楽が心地いい！ みんなが集まりたくなる音楽喫茶（6枚）