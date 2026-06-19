世界でも活躍できると思う「SnowMan」のメンバーランキング！ 2位「目黒蓮」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、SnowManに関するアンケートを実施しました。その中から、世界でも活躍できると思う「SnowMan」のメンバーランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、97票を獲得した目黒蓮さんです。抜群のプロポーションを活かしてモデル活動を行うほか、俳優としても国内外で高い注目を集めています。2026年には主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開され、その圧倒的な存在感と演技力は海外の映画ファンやカルチャー層へも波及。端正なルックスとしなやかな佇まいは、まさに世界基準の魅力を放っています。
▼回答者コメント
「現在も海外撮影に行っていますが、彼のビジュアルは世界にも通じるところがあると思います」(30代女性／静岡県)
「すでに世界で活躍しているから」(50代男性／徳島県)
「実際海外でも活動されてるのでこれからもっと活躍できると思っています」(50代女性／埼玉県)
見事1位に輝いたのは、190票という圧倒的な支持を集めた最年少メンバーのラウールさんです。192cmの圧倒的な高身長と股下99cmという驚異のプロポーションを誇り、ジャニーズ（当時）初のパリコレモデルとしてランウェイを歩いた実績を持ちます。幼少期にはダンスの世界大会で連続準優勝を果たすなど、その高い身体操作と世界観の表現力はすでにグローバルな評価を確立しています。
▼回答者コメント
「高身長と抜群のスタイルを生かしてモデルとしても活躍しており、国際的な舞台でも通用する存在感があり、語学力や表現力への期待も高いからです」(60代女性／愛知県)
「彼のスタイルは海外レベルだと思います」(30代女性／長野県)
「背の高さと良い、スタイルの良さ、天性のオーラを持っているが、更に本気のダンスはすごい。もっともっと海外で活躍できる逸材」(50代女性／愛知県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：目黒蓮／97票
2位にランクインしたのは、97票を獲得した目黒蓮さんです。抜群のプロポーションを活かしてモデル活動を行うほか、俳優としても国内外で高い注目を集めています。2026年には主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開され、その圧倒的な存在感と演技力は海外の映画ファンやカルチャー層へも波及。端正なルックスとしなやかな佇まいは、まさに世界基準の魅力を放っています。
「現在も海外撮影に行っていますが、彼のビジュアルは世界にも通じるところがあると思います」(30代女性／静岡県)
「すでに世界で活躍しているから」(50代男性／徳島県)
「実際海外でも活動されてるのでこれからもっと活躍できると思っています」(50代女性／埼玉県)
1位：ラウール／190票
見事1位に輝いたのは、190票という圧倒的な支持を集めた最年少メンバーのラウールさんです。192cmの圧倒的な高身長と股下99cmという驚異のプロポーションを誇り、ジャニーズ（当時）初のパリコレモデルとしてランウェイを歩いた実績を持ちます。幼少期にはダンスの世界大会で連続準優勝を果たすなど、その高い身体操作と世界観の表現力はすでにグローバルな評価を確立しています。
▼回答者コメント
「高身長と抜群のスタイルを生かしてモデルとしても活躍しており、国際的な舞台でも通用する存在感があり、語学力や表現力への期待も高いからです」(60代女性／愛知県)
「彼のスタイルは海外レベルだと思います」(30代女性／長野県)
「背の高さと良い、スタイルの良さ、天性のオーラを持っているが、更に本気のダンスはすごい。もっともっと海外で活躍できる逸材」(50代女性／愛知県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)