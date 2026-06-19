お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明が１９日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演。サッカーＷ杯で日本代表と対戦するチュニジアの警戒する選手の理由を挙げて、スタジオを爆笑させた。

番組では、サッカーＷ杯で２１日にチュニジアと戦う日本代表について取り上げた。

小３からサッカーを始め、Ｗ杯は１９８２年のスペイン大会から欠かさず見てきたというサッカー通を自認する小木。ＭＣの山里亮太から「チュニジアの注目する選手は？」と問われると、「ハンニバルっていう選手がいるんですけど。何でもできる技術的にもトップレベル。この人に自由にやらせたら危ないかもしれない」と、１０番を背負う２３歳のＭＦハンニバル・メイブリの名前を即答した。

続けて「ああいう髪型をする人ってうまい人だから。うまい人って『見て』っていう」とその理由に、トレードマークとなっているカーリーヘアを挙げて、スタジオの爆笑を誘った。

山里が「確かに昔バルデラマとかも」と同じく独特のヘアスタイルで人気だった、かつてのコロンビアの名選手を引き合いにして、うなずいた。小木は「バルデラマもあれだから。目立つ人は、このワールドカップ後にビッグクラブからオファーがもらえるためにも目立つ格好して」と独自の理論を展開していた。