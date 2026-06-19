ダンディーな風ぼうで知られる俳優の舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。恋愛における“もしも”への回答に共演者が感心した。

ダンディーな男性像でいる心構えとして「自分のことは後回し」で、「無償の愛での自己犠牲」と説いた舘。その真意について聞かれ、「女子は自己犠牲をすることはない。世界は皆さんの物ですから」と解説し、スタジオの女性陣を沸かせた。

76歳の今でも「まだまだモテたい」という舘。「自分が好きな女性にはモテたいですけど、全員にワーッとモテるということは、あんまり意味がないと思う」と話したが、意中の女性以外の相手からデートに誘われた場合の断り方を聞かれると、「断りはしないですね」と打ち明けた。

そして「やんわり傷つけないように」といい、その回答として「“デートは僕のほうから誘うから”って言いますね」とニヤリ。「相手は断られたって思ってない可能性が」と指摘されると、「そこまで責任は持てない」と返したが、お笑いタレント・いとうあさこは「罪深いですよ、あれは」と、ため息交じりに感心していた。