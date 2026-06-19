夏のオフィスカジュアルとして、襟のついたシャツではなくビジネスTシャツを選ぶ人が増えている。スタイリストの森井良行さんは「たとえばユニクロには、ビジネスシーンで使えるTシャツを数多く取り揃えている。だが、一枚で着ると『一発アウト』になる地雷商品がある」という――。

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■ビジネスの場に「Tシャツ」だけで大丈夫なのか

「ビジネス用と普通のTシャツ、違いは何ですか？」

エグゼクティブのクライアントから、そんな質問をいただく機会が増えています。夏のオフィスカジュアルとして定着したビジネスTシャツですが、いざ自分が着るとなると「だらしなく見えないか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

紳士服量販大手「洋服の青山（青山商事）」の発表によれば、ビジネスTシャツの売り上げは、この6年間で約9.7倍に急拡大しています。その人気と利便性は明らかですが、たとえ「ビジネス仕様」として売られている商品であっても、ノージャケットになった途端に「ただの休日姿に見えかねない」というリスクが蔓延しているのです。

この悩みの背景には、「生地感の誤解」があると私は捉えています。ビジネスTシャツ姿がだらしなく見えてしまう人は、「ジャケットのインナー用のビジネスT」と、「一枚で着られるビジネスT」を明確に区別できていない可能性があります。

つまり、「ビジネスTシャツという名前がついていれば、一枚で着ても大丈夫だろう」という認識自体が、問題なのです。では一体、両者を分ける「違い」は何でしょうか。その答えを紐解くカギは、「生地の捉え方」にありました。

筆者撮影 ユニクロUの「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ」 - 筆者撮影

■ジャケットを脱いだら一発アウトの「定番アイテム」

そもそも襟がないTシャツは、ワイシャツやポロシャツとは前提となる「フォーマル度合」が異なります。そしてカジュアルな立ち位置のアイテムをビジネスシーンに最適化するには、「生地感」で明確な差をつける必要があるのです。

たとえば手触りにザラつきが残るコットン100％の風合いは避け、表面がツルンとしたクリーンな印象の生地を選びたいです。実際のところ、ユニクロの定番ともいえる「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ（5分袖）」（1990円）は、表面の微光沢のおかげでウォッシャブルスーツなどと相性抜群です。クリーンな生地感により、ジャケットのドレス感に負けないインナーとして活躍します。

では、このTシャツは「一枚で着てもOK」と言えるでしょうか。結論から言えば、ビジネスウェアとして一枚で着るには生地がペラッとしているのです。ここに落とし穴があります。

■女性社員からは「シビアな声」が…

インナーという意味では、カジュアルなコットンTシャツを想起させないツルッとした生地感であれば十分ですが、ジャケットを脱いで一枚になる場合、そこに「生地の厚み」という視点も求められます。

私が企業から印象管理研修を依頼される際、事前の打ち合わせで必ずといっていいほど挙がる話題があります。それは「男性社員のTシャツ姿が、どうしても仕事着に見えない（手抜きに見える）」という女性社員からのシビアな声です。その原因を掘り下げていくと、見事なまでに「生地のペラッと感」に不満が集約します。まさに「生地の厚み」こそが、清潔感を左右する生命線だったのです。

つまり、ビジネスTシャツにおける「生地の捉え方」とは、生地の「表面の質感（ツヤ）」と「厚み」の掛け算です。では、ユニクロに並ぶアイテムで、この両者を満たすものはあるのでしょうか。

その最適解が、ユニクロの「ウォッシャブルミラノリブニットTシャツ」（2990円）です。一般的なTシャツ生地（カットソー）に比べると、しっかりとした厚みあるサマーニットですが、だからこそ一枚着として成立します。

筆者撮影 一枚でも下着っぽくない「ウォッシャブルミラノリブニットTシャツ」 - 筆者撮影

■「大人の品格」をもたらすポイント

「夏に厚みのある生地は暑いのではないか」と懸念されるかもしれません。しかし、この「厚みとハリ」こそが、大人の品格に通じるのです。ミラノリブの編み地は、一般的なニット編みよりもハリ感があるため、胸の先端やお腹まわりなどの身体のラインを拾いづらいという効果をもっています。

じつは紳士服量販店を見渡しても、この手のニットTシャツをよく見かけます。いわゆるカジュアルなコットン地のTシャツとは明らかに別物という印象が伝わるため、一枚でも休日っぽく見えません。またポリエステル混ならば、洗濯機で洗ってもシワがつきづらいというメンテナンスの手軽さも関係しているかもしれません。

ちなみにビジネス用途として選ぶ場合、色については、白・黒・グレーの無彩色にくわえ、ネイビーなどの低彩度色が好ましいでしょう。この「生地の厚みと色選び」のルールは、紳士服量販店でのビジネスTシャツ選びにもそのまま通じます。

ではニット編みではなく、一般的なTシャツ生地の延長線上で、一枚でも下着っぽく見えないビジネス仕様のものは存在しないのか。ワンランク上の予算感であれば、選択肢がない訳ではありません。

■「2万円のTシャツ」を愛用するワケ

たとえばファーストリテイリング傘下のブランド「Theory（セオリー）」の- Ryder Tee - Relay Jerseyと呼ばれる生地感は、レーヨン・ナイロン・ポリウレタンをブレンドした完全別注素材で作られており、半袖の高級カットソーと呼ぶにふさわしい逸品です。

筆者撮影 セオリーのTシャツ。左は1年使用、右は新品 - 筆者撮影

半袖Tシャツなら1万8700円、長袖なら2万2000円と価格こそ張りますが、私自身がおよそ1年使用しても洗濯ジワがつきづらく、首元のヨレに対する耐久性も別格でした。微光沢と「肉厚なストレッチ」という質感が相まって、ジャケットのインナーとしてのみならず、一枚で着ても清潔感をキープできるTシャツとして位置付けています。

しかし、このTシャツにも、大人が陥りやすい盲点があります。それは、外国仕様かと思うほど「着丈が長い」という点です。先ほど紹介したユニクロのニットTシャツ以上に長く、そのまま使用できるものではありません。

スラックスにタックイン（裾入れ）するワイシャツとは違い、ビジネスTシャツは「裾を出して着る」ため、着丈の長さが、全身の印象に多大な影響を及ぼします。とくにノージャケットのスタイルにおいて「着丈が長い」ということは、視覚的に「重心が下がる＝重い＝だらしない」という印象付けに陥るリスクが大きいのです。

■「クールビズ」と「オフィスカジュアル」は別物

どんなに高級な生地であっても、着丈が長いと、一気に「休日のリラックスウェア」のような手抜き感が漂ってしまいます。そのままでは使いづらい場合は、購入時に「お直し（丈詰め）」をして、ベルトループが隠れる程度の丈に調整することをおすすめします。

この「丈感のコントロール」という意味でも、先ほど挙げたユニクロのサマーニットは秀逸です。裾がリブになっているため、内側にサッと折り返して長さを調整しても、生地が下に落ちてきづらいのです。

筆者撮影 内側に裾を折り返した着こなし - 筆者撮影

なぜ、ビジネスTシャツの着こなしで不当な誤解を受けてしまう方が後を絶たないのか。その根本的な原因は、「クールビズ」と「オフィスカジュアル」の文脈を混同していることにあります。

クールビズとは、カッチリとしたスーツスタイルからネクタイやジャケットを脱いだ「引き算のスタイル」です。ベースがフォーマルであるため、残されたアイテムにもパリッとした生地などによる緊張感が求められます。

■服選びは、単なる「おしゃれ」ではない

一方のオフィスカジュアルは、休日の定番アイテムであるTシャツなどにジャケットを羽織り、ビジネス仕様へと格上げする「足し算のスタイル」です。ところが、ノージャケットのTシャツ一枚の着こなしでは、この「上に足すもの」がありません。

だからこそ、「生地感の捉え方」が重要になります。上にジャケットを足せないのなら、Tシャツそのものに最初から「品の良さ」を足しておく必要があるのです。生地の「表面の質感（ツヤ）」と「厚み」の掛け算をつかって、単体でも品のあるTシャツを選ぶこと。そして同時に、長すぎる着丈を最適化し、だらしなさを削ぎ落とすこと。これがビジネスT攻略の本質です。

ビジネスにおける服選びは、単なる「おしゃれ」ではなく、本来のあなたの知性や実績をノイズなく相手に伝えるためのツールです。この「生地感」と「着丈」のロジックさえ味方につければ、Tシャツ一枚になった途端に「ただの休日姿に見える」というもったいない誤解を受けるリスクは、確実に回避できるのです。

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森井 良行（もりい・よしゆき）

スタイリスト、服のコンサルタント協会代表理事

1979年千葉県生まれ。日本大学卒業後、一般企業を経て2007年に独立。これまでのべ5500人を超えるビジネスパーソンの買い物に同行し、スタイリングを手がける。感性で語られがちなファッションを独自のロジックで言語化し、戦略的にビジネスパーソンの魅力を引き出す着こなしのメソッドに定評がある。MENSA会員。著書に『38歳からのビジネスコーデ図鑑』（日本実業出版社）、『男の服選びがわかる本』（池田書店）などがある。

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（スタイリスト、服のコンサルタント協会代表理事 森井 良行）