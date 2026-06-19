ソフトバンクは19日、6月30日に東京ドームで開催する西武戦、「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」で、NovelbrightとEXILE MAKIDAIさんの出演決定を発表した。

当日は、試合前セレモニーの出演アーティストとしてNovelbrightが、試合を通して球場を音楽で盛り上げるDJとしてEXILE MAKIDAIさんが登場し、鷹祭 SUMMER BOOSTとして初めてとなる東京ドーム開催を彩る。

▼ Novelbright

「東京ドームでの開催が初となる「鷹祭 SUMMER BOOST」初日の試合前セレモニーを務めさせていただけて光栄とともにとても楽しみです！みなさんとたくさん盛り上がって最高の幕開けにしましょう！当日はよろしくお願いします！」

▼ EXILE MAKIDAI

「たくさんの思い出がある東京ドームで「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」に出演できることをとても嬉しく思っています。野球が大好きなので出演できる事に感謝して、鷹ファンの皆さんと一緒に最高の時間を創れたらと思います。一緒に盛り上がりましょう！」