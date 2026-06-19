中日は19日、球団創設90周年を記念し、90周年広報アンバサダーであるサカナクションの山口一郎さんが制作した『新宝島（Dragons Mix）』のフルVer.（映像付き）を、球団公式YouTubeで公開したと発表した。

『新宝島（Dragons Mix）』は、これまでバンテリンドーム ナゴヤのオープンデッキや場内、関連する番組などで流れてきたが、発表後から「フル尺で聴きたい！」というリクエストが寄せられていた。そこで球団は90周年広報アンバサダーであるサカナクションの山口一郎さんと連携しながら『新宝島（Dragons Mix）』の音源に今年の春季沖縄キャンプや公式戦の映像を付けて、球団公式YouTubeにて公開する運びとなった。

▼山口一郎さんコメント

「僕たちドラゴンズファンができることはただひとつ。日々ひたむきに頑張る選手たちを応援するだけです！今回チームが躍動する映像とともに『新宝島（Dragons Mix）』が公開されます。この動画が後半戦に向けて走り出すチームやファンの皆さんの活力の源に少しでもなれればと思っております。頑張れ！ドラゴンズ！山口一郎（サカナクション）」