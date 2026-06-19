元モー娘。飯田圭織、兄妹別メニューの手作り弁当公開「栄養バランスが素晴らしい」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供の好みに合わせて作った2種類のお弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】44歳元モー娘。「栄養バランスが素晴らしい」兄妹別メニューの手作り弁当
飯田は「木曜日のお弁当」「兄妹意見が割れました」とつづり、彩り豊かな手作り弁当が並んだ写真を投稿。ゆで卵、ブロッコリー、かぼちゃの煮物、こんにゃくなどがバランスよく詰められ「ポークソテー弁当 兄」「ピーマンの肉詰め 妹」と、兄妹の好みに合わせてメインおかずが異なる2種類の弁当を用意したことを報告している。
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当」「どちらもおいしそう」「兄妹で好みが違うのも微笑ましい」「栄養バランスが素晴らしい」「参考になる」「尊敬する」「母の鑑すぎる」などの反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「栄養バランスが素晴らしい」兄妹別メニューの手作り弁当
◆飯田圭織、兄妹で異なる手作り弁当を披露
飯田は「木曜日のお弁当」「兄妹意見が割れました」とつづり、彩り豊かな手作り弁当が並んだ写真を投稿。ゆで卵、ブロッコリー、かぼちゃの煮物、こんにゃくなどがバランスよく詰められ「ポークソテー弁当 兄」「ピーマンの肉詰め 妹」と、兄妹の好みに合わせてメインおかずが異なる2種類の弁当を用意したことを報告している。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当」「どちらもおいしそう」「兄妹で好みが違うのも微笑ましい」「栄養バランスが素晴らしい」「参考になる」「尊敬する」「母の鑑すぎる」などの反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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