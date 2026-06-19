夏野菜や美ら海もずくを使った夏のブロンコビュッフェの提供開始【ブロンコビリー】
全148店舗を展開するブロンコビリーは、6月26日から9月3日までの間、『夏のブロンコビュッフェ』を提供する。レタスやパプリカなどの夏野菜に加え、美ら海もずくなどを使用した4品のメニューを新たにラインアップした。〈『夏のブロンコビュッフェ』ラインアップ〉
〈1〉まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ
〈2〉美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨
〈3〉シャキシャキレタスのシーザー白和え
〈4〉グァバ&パッションフルーツのトロピカルゼリー
【ランチタイム】
･「ランチブロンコビュッフェ」ランチメニューにプラス638円
･「単品ランチブロンコビュッフェ」1,188円
【グランドメニュー】
･「魚沼産コシヒカリセット」単品メニューにプラス946円
(魚沼産コシヒカリ100%大かまどごはん、たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ付き)
･「サラダビュッフェセット」単品メニューにプラス858円
(たまごスープ、食べ放題ブロンコビュッフェ)
◆「まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ」
チリパウダーを使用し、野菜と豚肉の旨みがつまったコクのあるソースを絡めた、テクスメクス風のパスタ。
※テクスメクス＝アメリカテキサス州とメキシコの文化が融合した料理
◆「美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨」
沖縄県産「美ら海もずく」を使用し、ごま油と隠し味の四川豆板醤をきかせた、食感も楽しい中華風春雨。
◆「シャキシャキレタスのシーザー白和え」
旬のレタスとブロンコビリーオリジナルのシーザードレッシングを使ったマイルドな味わいの白和え。
◆「グァバ&パッションフルーツのトロピカルゼリー」
グァバのまろやかな甘みとパッションフルーツの甘酸っぱくて芳醇な香りで南国気分が味わえるゼリー。