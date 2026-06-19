俳優の染谷将太が１９日、東京・中央区のＣＲＥＡＴＩＶＥ ＭＵＳＥＵＭ ＴＯＫＹＯで「細田守の原点／展」（２０日〜８月３１日）のトークイベントに細田守監督と登場した。

細田監督の「おおかみこどもの雨と雪」（２０１２年）のオーディションで初めて出会い、「（作品に）参加できてうれしかったし、監督が声を撮るときに包み込むように、役者一人ひとりに対して向き合っていて、それが素敵。自分もそうやって演出してもらえた時間がすごく幸せだった」と懐かしんだ。

その後も最新作「果てしなきスカーレット」（２５年）までに計４作品に出演。「エンターテイメントとしてシンプルに楽しめるっていうのが大前提にあって、かつ人々の変化と時代の変化が伴って表現されている。家族を持って改めて見ると、全く違う感覚で見られて、世代を超えていろいろな捉え方ができる。毎回、胸に響くというか、ハッとさせられる感覚があってすごく素敵」と魅力を熱弁した。

同展示会は細田監督がメガホンをとった映画「時をかける少女」（０６年）の２０周年を記念して開催。「サマーウォーズ」「おおかみこども−」を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなどの制作資料を過去最大規模で展示し、映像世界の演出、テーマ性や作家としての普遍性に迫る。