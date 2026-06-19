6月10日、高知署は東京都町田市在住の自称無職・青木敬士郎容疑者（28）を麻薬及び向精神薬取締法違反（ケタミン所持）の疑いで緊急逮捕した。押収されたのは、本来は大型動物の麻酔薬として使用される「ケタミン」という薬物だった。

【写真を見る】白目をむきキマっている表情の青木容疑者。腕にはタトゥーがびっしり…

事件の裏には、SNS時代ならではの発覚経緯と、警察に対する容疑者の往生際の悪い逃走劇があった──。【前後編の前編】

「SNSでクスリやってる動画を見た」通行人の通報で発覚

逮捕の経緯について、捜査関係者が明かす。

「逮捕のきっかけは、6月9日深夜23時頃、高知市中心部の繁華街を徒歩でパトロールしていた制服警察官に、ある通行人が声をかけたのです。『あそこのバーにいる客が、薬物をしている可能性がある。以前、SNSでその男が薬物を使用していると思われる動画を見たことがある』という通報でした」

警察官が話を聞きながらバーに向かっているまさにその時、通報された男──青木容疑者が、連れの女性とともにバーから出てきたという。警察はすぐに2人を引き離して職務質問を実施。すると、青木容疑者のズボンのポケットから、チャック付きのビニール袋に入った白い粉末が見つかった。

同行していた女性は任意同行に応じ、採尿を済ませて帰宅したものの、青木容疑者は抵抗を見せたという。

「深夜0時15分頃、青木容疑者は高知署への任意同行には応じましたが、尿の提出は頑なに拒否。警察の説得に対しても『帰る』と言い張り、ついに夜が明けた朝5時頃、本当に警察署を出て行ってしまったのです。しかし、5時半頃に強制採尿の令状が発付され、路上を歩いていた容疑者を確保。病院へ連れて行って強制採尿に踏み切りました」（前出・捜査関係者）

車内からケタミン発見で緊急逮捕

青木容疑者が高知市内まで車で来ていることを把握していた警察は、容疑者を伴って車内を捜索。すると、右後部座席に置かれていたリュックサックの外ポケットからも、ビニール袋に入った2.67グラムの白い粉末が発見されたという。

「発見された粉末について追及されると、青木容疑者は『自分のものだが、中身は知りません』と否認しました。その後、車内から発見された白い粉末の鑑定が終わり、麻薬である『ケタミン』の陽性反応が出たため緊急逮捕となりました」（同前）

逮捕後、青木容疑者は完全黙秘を貫いているという。

「自称無職」となっている青木容疑者だが、実はネット上では知る人ぞ知る存在だったことがNEWSポストセブンの取材で明らかになった。

「彼はTikTokやYouTubeで活動するインフルエンサーです。フォロワー数は5万5000人超。数十万回、中には100万回以上再生されている動画も複数ありました。白目を剥いたり、目の焦点が合わず虚ろな表情をしている動画も多く、通報した通行人が『SNSで動画を見た』と語ったように、ネット上では一部で名の知れた存在でした」（ITジャーナリスト）

完全黙秘を続けるフォロワー5万人超のTikTokerは、普段どのような生活を送っていたのか。NEWSポストセブン取材班は、青木容疑者の実家がある東京都内へと向かった。すると、実の父親の口から語られたのは、息子への諦めと怒りの言葉だった──。

（後編につづく）