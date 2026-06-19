「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表−メキシコ代表」（１８日、グアダラハラ）

ＦＩＦＡランキング２２位の韓国は同１３位のメキシコと対戦。後半に先制を許した。

後半５分、左サイドからのクロスに合わせられたが、ボールは上空に。これをＧＫキム・スンギュがキャッチにいったが、味方と接触し、ボールをこぼしたところをルイス・ロモに押し込まれた。まさかのミスに韓国イレブンは呆然とした表情を浮かべた。

初戦チェコを２−１で下した韓国は、同じく初戦に南アフリカを２−０で下した開催国メキシコと、勝てば決勝トーナメント進出が決まる大一番。前半は一進一退の攻防が続いた中で１６分にソン・フンミンが抜けだしてループシュートを放ったが、惜しくもオフサイド。同２０分にはメキシコが右サイドからのクロスにＦＷキニョネスが合わせたが、韓国ＧＫのキム・スンギュが好セーブで防いだ。

前半４０分にはスルーパスに走り込んだソル・ヨンウが左足シュートを放ったが、ゴールを捉えることはできなかった。

中盤以降は韓国がボールを保持する時間が長かったが、得点には繋げられず。完全アウェーの中、韓国には大ブーイングが浴びせられた。