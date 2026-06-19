連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里、NHK総合毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。

【写真】白い看護服姿のりんや直美たち

6月19日第60回の最後に、第13週「白日の夢」の予告が放送され、話題になっています。

看護婦として帝都医大病院で働き始めたりんと直美たち。看護をしながら、学生を指導することになり――。

＊以下第60回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第60回あらすじ＞

長屋に空きがなく、直美（上坂樹里さん）は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。

そこに虎太郎（小林虎之介さん）が訪れ、りん（見上愛さん）や美津（水野美紀さん）は再会を喜ぶ。

安（早坂美海さん）の祝言が行われ、家に帰ってきたりんたち。そこに虎太郎がお祝いを届けに来る。

りんが、虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケン（佐野晶哉さん）が現れて――。

＜予告で流れた映像＞

白い看護服姿のりんや直美たちが学生の前に立っている。

「看護をしながら看護科の教師もやれってこと？」と直美の声がする。

看病婦のツヤが机に向かって勉強しているようだ。

部屋の奥にはりんがいる。

「一生の仕事にしたいから、もっと勉強しないと」とツヤの声が重なる。

場面が変わり、

「それは看護がなんですか？」と話しているのは看護科の学生、ヒデ。

看護婦の詰め所。りんが「みなさんでどうぞ」と看病婦たちに伝える。

机には食べ物が置かれている。

「何なのあの芋男」

陸軍の軍服姿の男性が立っている。

「看護婦取締ってなんだ？」と男性がきつい口調で話す。

病院の廊下を歩きながら、「何なのあの芋男」と苛立つ直美。

場面が変わり、シマケンの横顔がアップになる。

「できた」と話すシマケン。

団子屋だろうか。シマケンが「どうぞ」とりんに原稿用紙を手渡す。

りんや直美たち看護婦４人が「１，２の…」と数を数え…。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。