竹中平蔵「中傷動画問題、野党が追及する限り高市政権は安泰」も「総理と日銀総裁の密室協議は筋ちがい」

経済学者の竹中平蔵氏は高市政権について「不思議な政権」と指摘する。「データを見れば、今の政権の足盤は決して弱くありません。しかし、最大の問題はその強大なポリティカル・キャピタルを使って、一体何がやりたいのかが見えないという点です」。竹中氏が解説する――。

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政党支持率の低さを懸念する声もあるが

現在の高市政権を見ていると、私は非常に不思議な政権だなという印象を抱いています。政権運営において最も重要なもののひとつは、言うまでもなく「支持率」の維持です。

支持率というのは、政治家にとって政策を実現するための「ポリティカル・キャピタル（政治的資産）」そのものです。

発足から7ヶ月が経過した時点での高市内閣の支持率は、NHKの直近の調査で約60％、最近のJNNの調査では70％という極めて高い数字を叩き出しています。これは驚くべきことです。

小泉純一郎内閣の同時期が約70％、安倍晋三内閣が57％程度だったことを考えれば、高市政権は今、歴代の強力な長期政権に匹敵するほどのポリティカル・キャピタルを保持していることになります。

自民党内には政党支持率の低さを懸念する声もありますが、現実のデータを見れば、今の政権の足盤は決して弱くありません。

一体、何がやりたいのかが見えない高市政権

しかし、最大の問題は「その強大なポリティカル・キャピタルを使って、一体何がやりたいのかが見えない」という点です。小泉さんは、高い支持率を背景に「不良債権の処理」と「郵政民営化」という痛みを伴う大改革を断行しました。

安倍さんは「安全保障法制」という、国を二分するようなテーマに正面から挑みました。では、高市さんは何を実現するために総理になったのでしょうか。憲法改正なのかもしれませんが、それも明確には伝わってきません。

やりたいことが明確になれば、当然ながら強い反対運動も起きます。しかし同時に、強く支持する熱狂的な層も生まれる。賛成と反対ががっぷり四つに組み合う形になる方が、実は政権としては安定するのです。

今の高市政権は、何をやりたいのかが十分伝わっていないため、非常にフワフワとした状態で高支持率だけが維持されています。結果として、政治主導の政策が見えず、役所主導で物事が決まっていく「張子の虎」のような状態になっている危うさを感じます。

中傷動画問題、野党が追及する限り政権は安泰

ビジョンが見えない一方で、選挙期間中の「中傷動画問題」などの些末なスキャンダルが国会で取り沙汰されています。動画への関与があったのかなかったのか、面識とは何なのかといった議論が延々と続いていますが、正直に申し上げて、政策とは無関係な些末な話だと思います。

私は、野党がああいった些末な問題ばかりを追及している限り、皮肉なことに高市政権は安泰だと考えています。「野党はこんな重箱の隅をつつくようなことしかできないのか」と国民が呆れてしまうからです。

決定的な証拠が出ない限り、こうしたモラル違反程度のスキャンダルで政権が揺らぐことはありません。

本来、野党が厳しく追及すべきは、政権の「経済政策のビジョン」の欠如です。例えば、ガソリン代を170円台に抑えるための多額の補助金支出です。こんな政策を一体いつまで続けるつもりなのでしょうか。

アメリカとイランの間で、戦闘終結に向けた「合意が成立」との報道がありましたが、とはいえ中東情勢の混迷は、そう簡単に終わるものではありません。

世界中がエネルギー危機に直面し「省エネ」へと大きく舵を切っている時に、日本だけが補助金で価格を偽装し、国民に「今まで通り使って大丈夫ですよ」というメッセージを出し続けている。電力代の補助にしても同じです。

「日本の民主主義の成熟度」に対する深刻な懸念

国民に悪い印象を与えたくない、今の高い支持率を下げたくないという自己保身のために、市場の価格シグナルを歪め、将来世代に巨額のツケを回している。こうした場当たり的な政策を続けていては、日本経済の構造的な転換など不可能です。

こうしたポピュリズム的な政策がまかり通ってしまう背景には、世論のあり方の変化、ひいては「日本の民主主義の成熟度」に対する深刻な懸念があります。

今の政治は、まるでエンターテインメントやサブカルチャーのようになってしまっています。誰かを熱狂的に応援するかと思えば、少しでも気に入らないことがあるとSNSで徹底的に叩き落とす。

行動経済学者のダニエル・カーネマンが提唱した「システム1（直感的で感情的な思考）」だけで政治が動いているような状態です。

昔の日本には、もっと「健全な保守」と呼べる層が確実に存在していました。

高齢となった彼らは、例えば年金や医療の問題でも、「消費税をゼロにしてくれたら個人的には嬉しいけれど、国の将来を考えれば税金は誰かが負担しなければならない」「お年寄りも1割負担ではなく、3割負担を受け入れるべきだ」と、痛みを伴う現実をきちんと受け止め、国を支えようとする矜持を持っているでしょう。

世代間の対立や不満がマグマのように溜まっているのに

しかし今、そうした真っ当な意見を正面から国民に説ける政治家がいなくなってしまいました。

「消費税をゼロにする」「給付付き税額控除をやる」といった耳当たりの良い言葉ばかりが並び、いざ政権に就けばバラマキ的な政策しかやらない。若い世代は社会保険料の負担増に不満を抱えながらも、数が少ないために政治勢力になりきれず、投票率も上がらない。

世代間の対立や不満がマグマのように溜まっているのに、政治はそれを直視せず、補助金という麻薬でごまかしているのが現状です。

このビジョンなきポピュリズムは、マクロ経済と金融政策の現場にも極めて深刻な歪みをもたらしています。私が今、最大のリスクだと考えているのは「国債バブル」の存在です。

現在、世界中で過剰流動性（カネ余り）が発生しており、5年、7年という周期でバブルが各地を移動しています。ITバブル、サブプライムローン、中国の不動産バブルを経て、今は有事のドル買いでアメリカの株高が起き、その余波が日本にも押し寄せています。

しかし、日本の足元を見てください。これだけ巨額の国債を発行しておきながら、金利は不自然なまでに低く抑えられています。本来、国債の価格はもっと下落し（金利は上昇し）て然るべきです。つまり、今の低金利そのものが「国債のバブル」なのです。

政府と日本銀行のいびつな関係

この不自然な状況を作り出している一因が、政府と日本銀行のいびつな関係です。5月の下旬に、高市総理と日銀の植田総裁が密室で面会していました。

小泉内閣の時代、あのような密室でのすり合わせは絶対にやりませんでした。経済財政諮問会議や月例経済報告というオープンな場で、各閣僚とともに議論するのが筋です。

あの密室協議は安倍内閣と黒田総裁の特殊な関係から始まったものですが、国会同意人事の生殺与奪を政府・財務省に握られている日銀総裁は、密室に呼ばれれば忖度せざるを得なくなります。

植田総裁は「物価上昇を抑えること」と「投資を促進すること」が重要だと発言しました。これを読み解けば、「物価は政府が補助金で抑えるから、投資を冷え込ませないために日銀は金利を上げないでくれ」という政府側からの強烈なメッセージの表れとも受け取れます。

とはいえ、現実のマクロ経済はすでに限界を迎えています。

この張り詰めた状況下で、政治に求められているのは何か

10年物国債の金利も上昇傾向にあり、市場のボラティリティ・インデックスも高まっています。日銀もいよいよ政策金利の本格的な引き上げに踏み切らざるを得ない時期に来ています。

もちろん、金利を上げれば痛みが伴います。コロナ禍でのゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業への打撃や、変動金利で住宅ローンを組んでいる家計への負担増は避けられません。政治がそれを恐れる気持ちは分かります。

しかし、このまま無防備な積極財政と金融緩和を続ければ、やがてマーケットから手痛いしっぺ返しを食らうことになります。

過去のバブル崩壊の経験から言えば、金利が上がればまず株価が下がり、その1年半から2年後に不動産価格が下落します。

現在、都心の不動産価格は一部の富裕層や外国人投資家によって異常な高騰を見せていますが、地方の一部はすでに停滞か下落に転じており、二極化が進んでいます。市場は今、日銀の方向性が見えず、見極めようと息を潜めている状態です。

この張り詰めた状況下で、政治に求められているのは何か。それは国民に「現実を直視させる勇気」です。

補助金で無理に価格を抑え込むのではなく、必要な改革を進めるという「正常化の痛み」をどう乗り越えるのか、その確かなビジョンを示すことです。高い支持率という強大なポリティカル・キャピタルを持つ高市政権だからこそ、その痛みを伴う大手術ができるはずなのです。

目先の人気取りに走るのではなく、日本経済の土台を立て直す「重厚な政治」の実現を、私は強く望んでいます。

文／竹中平蔵 写真／shutterstock