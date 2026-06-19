“セクシー番長”の異名をとるグラビアアイドル小田飛鳥（36）が19日までにXを更新。グラビアアイドルがキャストとして接客するラウンジを東京・新宿歌舞伎町にオープンすると報告した。

小田は「この度、新宿・歌舞伎町にて『グラドルラウンジ〜grow〜』をオープンする運びとなりました」と報告。「自分のお店を持つことは私の夢でした。ご縁があり、叶うことを嬉しく思います」と喜び、「ただいま、8月オープンを目指してスタッフ一同張り切って準備中です!」と伝えた。

あわせてキャストも募集し「募集条件はグラビアアイドルであること。経験等は問いません」と説明。「皆さまに愛されるお店を目指して精一杯努めて参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

続く投稿では「タレント活動もお店も家庭も私らしく頑張ります！全てが繋がって、それぞれに良い影響が出るように…」と意気込み、「気が早いですが、今から初日が楽しみです 皆さんの笑顔に早く会いたい〜」とつづった。

小田は4月、インスタグラムで「既に記事などでご存知の方もいらっしゃると思うのですが、私は2012年に脚本家で演出家の小金丸大和さんと結婚し、2023年には長男を出産しました。出産後も周りの理解と協力のお陰でお仕事を続けることが出来ました」と結婚と出産を公表した。