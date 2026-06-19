ヤクルト、楽天で投手、野手として１７年間にわたってプレーした宮出隆自さん（４８）には、３０年来の仲間がいる。１９９５年度のドラフトでヤクルトに同期入団した４人は、現役を引退後も指導者としてユニホームを着続けてきた。昨年限りでヤクルトを退団し、同期の中で最初にプロ野球人生にひとつの区切りをつけた宮出さんが、仲間への思いや今後について語った。

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極めて異例といっていいだろう。９５年のドラフトでヤクルトに同期入団した４人は、現役引退後、全員がユニホームを着続けてきた。

「他に絶対いないんじゃないですか。４人しか入団してなくて４人ともですからね。３０年で僕が最初にユニホームを脱ぎましたが、ほかの３人はみんな３１年目に入りましたから」

その年のドラフトでは、ヤクルトを含め、巨人、中日、近鉄、日本ハム、ロッテ、オリックスの７球団が福留孝介選手（日本生命）を１位指名。２度の抽選に外れたヤクルトは上宮高の三木肇内野手を１位で指名、２位は宇和島東高の宮出さん、３位は明大の野村克則捕手、４位は東京学館の石井弘寿投手だった。

ヤクルトに入団した４選手は、野村克也監督の薫陶を受けて、いずれも１０年以上の現役生活を送り、引退後はそれぞれが指導者となりプロ野球界にずっと携わってきた。

「同じ時期に入って同じユニホームを着てずっと野球をしてきた仲間。とてもいい関係です。チームはバラバラになったりしてますが、グループＬＩＮＥでつながっていてオフには必ずみんなで集まってます」

３１年目のシーズンを前に宮出さんはプロ野球界からいったん離れたが、三木氏は昨年から楽天監督に再登板、野村氏は阪神の２軍バッテリーコーチ、石井氏は広島の１軍投手コーチとして新たなシーズンを迎えた。ただ、三木監督は６月９日にチームの成績不振の責任を取って休養を余儀なくされた。

「プロの世界はそれくらい厳しくて大変だってことですよね。いろいろな思いはたくさんあると思う。肇（三木さん）には、しばらくゆっくり休んでほしい」

宮出さんは志半ばでユニホームを脱ぐことになった盟友の心中を察した。同じ釜の飯を食べてきた仲間との絆は、違うユニホームを着ても、ユニホームを脱いでも変わることはない。

１７年の現役生活では６年を投手として過ごして６勝したが、可能性を求めて野手に転向。外野のレギュラーの一角を担い規定打席に到達するなど勝負強い打撃でチームに貢献し、トレードも経験した。サイクル安打に４度も王手をかけたのはいい思い出だ。

「そんなに打席に立ててないのに、すごいですよね。達成できなかったのは、らしい感じがしますけど」。そう言って笑った。

起伏に富んだプロ野球人生を「投手、野手両方を経験できたのはよかった。たいしてお金は稼げませんでしたけど、ケガや手術もあり順風満帆じゃなかったから、苦しんでる人の気持ちも分かるというか。だから、逆にそれはそれで良かったんじゃないかと思いますね」と振り返る。

悩み苦しみながら現役を続けたことは、その後の指導者人生の糧となった。１軍ではヘッドコーチとして優勝、日本一にも尽力したが、１、２軍でコーチを務めて気づいたのは「２軍のコーチの方が性に合ってる。一緒に駒を削って作っていくことの方が得意。（動かすことより）いい方向に導いてあげることの方が好きなのかな」ということ。

ヤクルトを退団後、新たにコーチ契約を結んだヤクルトアカデミーで、野球がうまくなりたいと純粋に取り組む子どもたちに指導をすることに喜びを見いだす日々だ。

将来的なビジョンもぼんやりながら描いている。「例えば、指導法をマニュアル化して講師を育成して派遣したりするのも面白いんじゃないかなと思ってます」。退団後に立ち上げた自身の会社で将来的にやっていきたいことを模索する。

同期４人の中で、一足先にプロ野球界を離れたのは前向きな決断。

「みんないつかはユニホームを脱ぐ。僕はみんなより、ちょっと決断が速くて、次のステップに向かって一番初めに動き出しただけ」と語る。

第二の人生に踏み出したばかりの４８歳は「いろんな分岐点で人に恵まれてきたことで、３０年ユニホームを着ることができました。あっという間でしたけど、これからの人生は、きっと、もっと早い。一日一日悔いのないよう、過ごしていきたいですね」。感謝を胸に前へ進んでいく。

（デイリースポーツ・若林みどり）

宮出隆自（みやで・りゅうじ）１９７７年８月１８日生まれ。愛媛県出身。宇和島東高から９５年度のドラフト２位で投手としてヤクルトに入団。２００２年から野手に転向。０６年に規定打席に到達し、打率・２７５、９本塁打、５９打点をマーク。０９年から楽天で２年間プレーしてヤクルトに復帰。投手では４９試合で６勝５敗、防御率４・７３。通算７０１試合出場で４５８安打、２１６打点、３９本塁打、打率・２７７。引退後はヤクルトの１、２軍の打撃コーチなどを務め、２１年は１軍ヘッドコーチとしてリーグ優勝、日本一に貢献。