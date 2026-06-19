ナインティナイン矢部浩之（54）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の岡村隆史（55）とともに生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦の現地観戦リポートを報告した。

矢部は仕事で現地に飛び、オランダ戦の前日練習を見届けていた。15分だけ公開された練習はボール回しだった。ボール回しには長谷部誠コーチ、中村俊輔コーチ、名波浩コーチらも参加していたという。「それがこうね、（日本代表）見てきた人間としてはたまらない。いい空気でやってて」と語った。

続けて「そんな中でケガで残念ながら出場はできませんが、メンターで入った南野（拓実）選手とかもちょっとボールがイレギュラーなところに行ったら、ボール拾いしてるんですよ。走ってボールを取りに行って新しいボールを入れて」と状況を説明した上で「うわーっと。日本人ならたまらない」と語った。そして「ホンマ、ええチーム。期待できますよね」と力を込めた。

南野拓実（31＝モナコ）は昨年12月に負った左膝前十字靭帯損傷の影響で選外となっていた。

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同8位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川航基がCKに合わせヘディング。鎌田大地に当たり同点に追いついた。