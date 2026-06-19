予測がつかない混沌は読者にとって至福の時間となる！？「疑う」ネタがあればあるほど物語は波乱に満ちる【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

予測がつかない混沌は読者にとって至福の時間となる！？「疑う」ネタがあればあるほど物語は波乱に満ちる

うたがう［英：Doubt］

疑うの意味

本当かどうか怪しく思う。不審がる気持ち。

疑うの類語

懐疑 怪訝 疑心 疑念 猜疑 不審 疑問視 怪しむ いぶかるなど

疑うにおける体（フィジカル）の反応

こわばった表情

唇を固く結ぶ

挑戦的な態度をとる

相手にわかるよう、大げさに首をかしげる

見下すように嘲笑する

眉をひそめる

腕を組む

相手の発言を片手で払いのける仕草

相手に何度も質問する

貧乏ゆすりをする

指でテーブルを小刻みに叩く

大きなため息をつく

鼻を鳴らす

目を直視できない

疑うにおける心（メンタル）の反応

体がこわばる

相手の思考を自分の思うままにしたいと思う

鼓動が速くなる

頭に血が上る感覚

怒りが湧いてくる

相手の嫌なところが目につき、イライラする

相手と議論する姿を想像する

ネガティブな思考になる

自分の立場を正当化したいという欲求

不安感を覚える

自分の味方を作りたいと感じる

憤りを覚える

人への信頼感が損なわれる

一寸先は闇のような疑いに満ちた展開を

予測がつかない混沌は読者にとって至福の時間となる

疑いは甘い蜜の味がします。もっともこれは物語上のお話です。現実世界での「疑う」は、ブラックで嫌な感じしかしません。では、なぜ物語の「疑う」はそれほど甘いのでしょう。答えは簡単です。「疑う」ネタがあればあるほど、物語は波乱に満ち、先の読めない展開が約束されるからです。読者はストーリーが二転三転して、予想を裏切られる大どんでん返しを期待しながら読み進めます。

A氏だと思っていた犯人が、途中でB氏になったと思いきや、今度はC氏を「疑う」刑事が現れ、そのまま終わるかという局面で、さらに謎のD氏が浮上して―――それぞれに「疑う」要素があるだけに、誰が犯人か予測がつかない混沌は、読者にとって至福の時間です。まさに疑いは甘い蜜として、物語を深め、盛り上げてくれます。その分、「疑う」 ネタをあれこれ用意する書き手のハードルは上がります。ラストですべての疑いを回収しなければなりませんから。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅