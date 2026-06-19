佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。



「天気図」

九州付近に梅雨前線が停滞しています。次第に前線は北上し、20日の朝には福岡県や佐賀県が前線の南側に位置します。このような場合、前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響を受けて大気の状態が不安定になります。19日の夜から20日にかけて、雷を伴って雨脚が強まる見込みです。



「雨の予想」

朝から雨が降るところもありますが、本降りになるのは午後でしょう。特に夕方以降は活発な雨雲がかかりやすく、夜には雷を伴って激しく降る予想です。20日は朝から広い範囲で雨でしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

朝は雨が降っていなくても、必ず雨具をお持ちください。土砂降りの雨の時間もありますので、大きめの傘が良いでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は28℃くらいのところが多いでしょう。前日よりは低いものの、湿度が高く蒸し暑い一日となりそうです。



「なのか間予報」

20日にかけて雨脚が強まるため、気象情報にご注意ください。雨は21日の朝まで続く見込みです。来週もすっきりしない天気が続き、特に火曜日はまとまった雨となりそうです。