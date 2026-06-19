サイレンと鐘がカギ

TBS「田鎖ブラザーズ」（金曜午後10時）が最終回を迎える。まだ解明されていない謎がある。隠し事をしている者、ウソを吐いている者がいるからだ。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

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31年前に田鎖夫婦を殺したのは、もっちゃんこと茂木幸輝（山中嵩）ではない可能性が高い。また、時効は成立していないと見られる。質店の主で情報屋の足利晴子（井川遥）は隠し事をしている。辛島金属工場の元工場長・辛島貞夫（長江英和）は卑劣なウソを吐いている――。

主人公は神奈川県警青委署刑事の田鎖真（岡田将生）。弟で県警捜査1課検視官の稔（染谷将太）と一緒に両親殺しの真相を追ってきた。

（左から）岡田将生、染谷将太

事件の発生時刻は1995年4月26日午後10時54分。神奈川県川崎市の蓬田町にある田鎖宅の1階で就寝中だった父・朔太郎（和田正人）と母・由香（上田遥）が刺殺された。田鎖兄弟は当時、7歳と5歳だった。

事件発生時、稔は2階の子供部屋の2段ベッド上段で寝ていた。だが、消防車のサイレンや鐘の音で目を覚ます。火事が起きたのは朔太郎の勤務先で近所にある辛島金属工場だった。子供部屋の時計は午後10時54分を指していた。

稔がベランダから下を見ると、男が逃げていくのが見えた。事件の発生直後だったことを物語る。それから間もなく田鎖宅前にいた足利晴子（井川遥）がその男に斬りつけられた。

やがて稔が「痛いよ、痛いよ」と声を上げる。稔は左腕から血を流し、2階の廊下に立っていた。真は慌てて階段を駆け下り、朔太郎と由香に報告しようとしたが、2人は死んでいた。これが第1回に流れた真の回想シーンである。

現時点で犯人と見られているのはもっちゃんだ。しかし、もっちゃん目線での回想と真のものでは決定的な違いがある。もっちゃん目線の回想は第9回で流れた。

同4月26日夜、もっちゃんは辛島金属工場から田鎖宅へ行き、消防車が来る前に工場に戻った。このとき、火事は起きていたが、サイレンと鐘はまだ鳴っていなかった。

もっちゃんに田鎖一家を殺すよう命じた工場長・辛島貞夫（長江英和）の計画通りだった。犯行時にもっちゃんは工場にいて、火事に巻き込まれたことにするためである。アリバイだ。

ここで矛盾点が浮かび上がる。真が見た男はサイレンと鐘の鳴る中で逃げていった。真はサイレンと鐘で目ざめたのだから間違いない。稔と晴子を斬ったのもこの男にほかならない。

もっちゃんが田鎖宅に侵入したあと、別の男がやってきたことになる。田鎖夫婦を死に至らしめたのも後から来た別の男ではないか。

そもそも、どうして殺されたのは朔太郎と由香だけだったのか。辛島は自分の銃の密造を朔太郎に知られたため、田鎖家の皆殺しを計画した。もっちゃんへの指示も「あの一家を処理してほしい」（第9回）、「田鎖家を殺してくれ」（同）だった。

もう1人の男

もっちゃんが子供たちを殺せなかったのか。あるいはもっちゃんは誰も殺せず、後から来た別の男が田鎖夫婦を殺害したのか。その男は子供たちも殺そうとしたが、稔を刺したら騒がれたため、あきらめて逃げたのか。犯行経過を考えると、おそらく真相は後者だろう。

ただし、もっちゃんが田鎖夫婦を死なせてなかった場合も犯行グループの一員であることに変わりはない。共謀共同正犯にあたる。このため、第9回の1999年の回想シーンで、もっちゃんが辛島に「自首させてください」と懇願したのは不自然な言動ではない。

辛島からもっちゃんへの犯行指示の場には、当時は神奈川県警捜査1課の刑事だった笹岡隆弘（柳憂怜）も同席していた。笹岡は反社会的組織の五十嵐組と癒着する悪徳刑事だった。辛島も笹岡も共謀共同正犯である。

もっちゃんの中華料理店「もっちゃん」は五十嵐組と笹岡によって不当な立ち退きを迫られていた。やはり立ち退きを強要されながら応じなかった畳屋の店主・加賀正吉は五十嵐組に射殺された。田鎖夫婦殺害から約1か月半前の1995年3月3日のことだった。

笹岡は店が立ち退きに応じなかったら、もっちゃんの母親・カル（三谷侑未）も加賀と同じ目に遭うとほのめかした。ただし、辛島の望む田鎖一家殺害を実行してくれたら、立ち退きは白紙にすると約束した。

もっちゃん以外の男がどうして殺害現場に現れたのか。見届け人だったのではないか。この事件には五十嵐組が間接的に絡んでいる。反社は敵対勢力に殺し屋（鉄砲玉）を差し向けるとき、大抵は見届け人を付ける。

見届け人は計画が実行されるかどうかを確かめるのが役目。殺害が失敗したときは自分が代わりに犯行に及ぶこともある。田鎖宅に現れた別の男も見届け人のような存在だったのではないか。

考えられる見届け人候補は2人。まずは笹岡だ。自分と辛島が首謀者だから、失敗したくない。五十嵐組に「もっちゃん」の立ち退きをあきらめさせるのだから、なおさら。一方で、もっちゃんと接していたから、一家殺害が出来そうにない男だとも分かっていたはずだ。

もう1人の見届け人候補は小池俊太（岸谷五朗）。現在は青委署刑事課の係長で、真の上司だが、田鎖夫婦殺害の当時は県警捜査1課に所属し、笹岡の相棒だった。

小池が疑わしい根拠はいくつかある。まず、銃密造のほぼ全容を掴んでいたノンフィクション作家・津田雄二（飯尾和樹）の取材メモを田鎖兄弟から不当に奪った。現在は工事現場で働いている笹岡にそれを渡した。第9回だった。

同じ第9回、辛島と妻で山岳登山家のふみ（仙道敦子）が自宅から姿をくらます際、小池は辛島宅前にいた。逃走を助けたのか。

ただし、小池は見届け人とは思えない発言をしている。笹岡に津田のメモを渡した際の言葉である。

「あの事件はまだ終わってません。オレも同罪ですが。どうやって終わらせますか」

見届け人であるなら当事者の1人なので「オレも同罪」という言い方はしない。これは事件と距離のある人間の言うことだ。

晴子の隠し事

ここからは推理である。見届け人は笹岡だった。もっちゃんが田鎖夫妻を殺せなかったため、代わりに殺した。それに小池も気づいたが、相棒なので捕まえることが出来なかった。その代わりに事件から3年後の1998年、笹岡と五十嵐組の癒着を露見させた。

笹岡は懲戒免職になった。小池も笹岡の暴走を止められなかった責任を問われ、1課から所轄署の交通課に異動になった。問題は笹岡による田鎖夫婦の殺害を県警組織のどこまでが知っていたか。組織の中枢が把握していながら、それを伏せていたら、重大不祥事である。

晴子は新聞記者を経て情報屋兼質店経営者になった。今も取材力があり、県警内の動きにも通じているようだ。第8回、県警内で笹岡のことを調べていた稔が「（笹岡のことは）タブーになっている」とこぼすと、晴子は「何か掘られたくないことがあるのかも」と意味深な言葉を口にした。

そもそも、このストーリーに笹岡を登場させたのは晴子なのだ。質店を訪れた小池から「あの兄弟には力を貸すな」と高圧的に言われた際、晴子は「笹岡さん、元気ですか」と言い返した。小池は一言も口に出来なかった。晴子は工事現場で働く笹岡に会いにも行っていた。

このあとがおかしい。第8回になって晴子は笹岡の存在を田鎖兄弟にも明かしたが、自分が会ったことは伏せた。笹岡の県警時代の人事記録を見せただけ。田鎖兄弟が笹岡のことを追い始めても五十嵐組との癒着などを話すばかりで、やはり自分が会ったことを黙っている。

晴子は既に事件について田鎖兄弟以上に知っているのではないか。何が晴子を突き動かし、調べさせているかというと、田鎖兄弟と同じく、復讐心である。

晴子は父一人子一人で育った。だが、父はもういない。「もう何年も前だけど、酔っぱらって海に落ちて、死んじゃった」（第6回）。

もっとも、海への転落は偽装であり、実際には五十嵐組に殺された。

第9回、辛島の妻・ふみは潜伏場所に訪ねてきた田鎖兄弟に対し、事件当時のことを「漁師のコウジさんは殺されてしまった」と振り返った。田鎖夫婦殺害の約2週間前にあたる1995年4月13日夜のことだ。このコウジが晴子の父親なのだろう。

コウジが殺されたのは密造銃の取引が急に中止になったから。朔太郎が辛島のつくった密造銃の受け渡しを拒んだためだ。密造銃を沖合に運ぶのが仕事だったコウジはとばっちりを受けた。

当時の晴子は朔太郎のせいで父親が死んだと思っただろう。同4月26日夜に晴子が田鎖宅前にいたのは朔太郎の殺害を考えていたからかも知れない。

しかし晴子は結果的に田鎖夫婦を殺害していない。晴子は男に斬りつけられたあと、ほどなく到着したパトカーに乗った。田鎖夫婦を刺殺していたら、相当量の返り血を浴びる。警察官でなくても分かるはずだ。

晴子の最終的な狙いは何か。警察官の正義が犯人の逮捕なら、新聞記者の正義は悪事の告発だ。元記者の晴子は事件の全容を広く知らしめようとしているのではないか。

すべての発端はふみの山での転落事故だった。ふみは1993年、事故で脳幹などを痛め、下半身不随となった。医師は辛島に対し「治療には海外の最先端の設備と高度な技術が必要」と告げた。さらに医師は「費用はかなり高額」と付け加えた。第9回の回想シーンである。ここから辛島の密造銃による金儲けが始まった。

同じ第9回には1999年の回想シーンもあったが、ふみは歩いていた。95年から99年の間に念願かなって手術を受けられたことになる。見逃せない事実だ。これにより手術で得たふみの希望は間もなく絶望に変わる。

田鎖夫婦殺害事件は発生から15年後の2010年4月25日に時効が成立した。刑事訴訟法の改正で殺人罪など凶悪犯罪の時効が撤廃されたのは2日後の2010年4月27日である。事件が2日遅れで起きていたら、あるいは刑訴法が2日早く改正されていたら、時効はなくなっていた。

だが、田鎖夫婦殺害事件も時効がなくなっているはず。ふみの手術が海外で行われたことが確実だからである。辛島が付き添ったのだろう。犯人の海外渡航中は時効の進行がストップするから、辛島夫婦が2日間より長く海外にいたら、この事件の時効はない。辛島だけでなく、犯行グループ全員の時効が永遠にない。

それが分かっているから辛島は心神喪失状態を装い、罪から逃げようとしているのだろう。田鎖兄弟とは会話が成り立たないが、もっちゃんとは話しているのだ。いつも威張り散らしていた。

辛島は詐病だ。たとえば第7回、もっちゃんがふみに向かって「あの兄弟は裏切れない」と半泣きで訴えると、辛島は「オレたちはどうなってもいいのか。茂木！」と威圧した。病気の気配すらない。

医師は詐病を見破るから、辛島の演技は徒労に終わる。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部