Ｊ１清水はＭＦマテウスブエノがＪ１鹿島へ完全移籍することを１９日、発表した。

昨季にブラジルのグアラニＦＣから加入したブエノは、日本初挑戦ながら中盤の主力として活躍。加入１年目からリーグ戦３７試合に出場し、Ｊ１残留に大きく貢献した。Ｊリーグ優秀選手賞にも選出されるなど高い評価を受け、今季は念願だった背番号１０を継承。明治安田Ｊ１百年構想リーグでも１８試合に出場して１得点を挙げ、攻守両面で存在感を発揮していた。

クラブを通じて「この１年６か月はピッチ内外を通じて最も成長し、活躍することができた特別な時間だったと感じています。そして、これほど多くのサポーターの皆さまに愛していただけた経験も、私にとって大きな財産です。そのすべてに、心から感謝しています」とコメントした。

その上で、「この場をお借りして移籍のご報告をさせていただきますが、これは『さよなら』ではありません。またどこかでお会いできる日を願い、『またね』という言葉として受け取っていただけたらうれしいです。これからは少し離れた場所からにはなりますが、エスパルスと皆さまのことを応援しています。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。