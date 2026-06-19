交流戦の最中、東北楽天の三木肇監督の休養が発表され、前千葉ロッテ監督の吉井理人氏が監督に就任しました。巨人の阿部慎之助前監督に続き、早くも2人の監督がペナントレース中に去ることに……。チーム成績はもちろんですが、フロントの思惑やチーム内にはどのような軋轢が生まれるのか。東海ラジオで長くプロ野球実況に携わった村上和宏さんが解説します。

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オーナー直々の激励も…

6月10日午前1時という異例の時間に、楽天三木肇監督（49）の休養が発表されました。そして、今日から吉井理人新監督（61）のもと、ペナントレースを戦うことになります。

電撃就任

三木前監督の休養理由について、11日午前に取材に応じた楽天・森井誠之球団社長（51）は、チームの借金が15まで膨らんだ中、「残り85試合をあきらめないで1試合でも多くのファンの方に前向きな新しい戦いを見せていきたい」と説明しました。

今年もパ・リーグ球団の強さが際立った交流戦で、球団史上初の開幕6連敗、連勝のあと5連敗で借金が9。リーグ最下位ながら、交流戦でも大失速。5位ロッテとのゲーム差は開くばかりで、広島と泥沼の最下位争い……。

球団フロントが三木監督の休養に踏み切った原因は、枚挙にいとまがありません。

今回の一報を聞いて、瞬時に「あっ!」と思い出した光景があります。交流戦の中日―楽天の3戦目（5月28日）、私はDAZN実況担当でバンテリンドームナゴヤにいたのですが、練習前の楽天ベンチが急にあわただしくなりました。監督、コーチ、選手、スタッフ全員が集合すると、三木谷浩史オーナー（61）がベンチ前に現れ、チームを激励したのです。

12球団の中でも、球団経営に熱心なオーナーの一人とされる三木谷氏。オーナーが直々に遠征先まで出向いて激励するだけでも異例中の異例ですが、その激励に応えられなかったことも、フロントの決断に影響を与えた一因かもしれません。

近年はSNSの発達で、もの言うファンの声が球団に届きやすくなっていることも影響しているようで、シーズン中や終了後にかかわらず、監督交代が発表される前から「世論」が形成されるように感じます。

ファンあってのプロ野球ですから、ファンの間で「監督交代すべし」という声が大きくなればそれに呼応して実際に交代させることは、球団経営という面では決して間違いではありません。

世界のプロスポーツに目を向ければ、特にサッカー界ではJリーグも含め、シーズン中の監督解任は決して珍しいことではありません。しかし、私は長年プロ野球を、そしてJリーグは発足当初から見続けてきた経験から、違った思いがあります。

優勝するチームの特徴

監督それぞれ特性、性格など、すべてが違うので一般論として論ずることはできませんが、共通点は挙げることができると思います。

それは、一人の監督が目指す野球を体現するチーム作りには、最低でも3年はかかるということです。

私が長く取材した中日ドラゴンズでは、2004年の就任1年目に「現有戦力を10%の底上げで優勝する」と公言して、実際に優勝した落合博満氏（72）がいます。これは当時のドラゴンズ選手の力量を冷静に判断し、「持つ力を十分に発揮できていないから勝てない」という原因を突き止め、優勝するためにはどうするかを考えた結論が「現有戦力の10%底上げ」でした。

同じドラゴンズ監督で、11年に優勝を果たしながら監督を辞めた落合氏から引き継いだ高木守道氏のような例外もありますが、新たに任命される監督の大半は、前監督が残した「優勝できない」原因があるチームを率いることになります。

監督、コーチ、選手、スタッフ、チームの誰一人例外なく「優勝を目指して日々戦って」います。そして選手は、誰もが認める技量を備えた一流（プロフェッショナル）です。誰に聞いても「優勝を目指して頑張る」と、言葉では意思統一が出来ているはずですが、にもかかわらずなぜ毎年、首位から最下位まであれほどの差がつくのでしょうか。

個人的見解ですが、これは「優勝する」と文字にすれば同じ目標でも、その目標に向かうベクトルが個々によってバラバラか、統一されているかだと思います。

例えばシーズン開幕から優勝までの道のりを、ドラゴンズの本拠にある名古屋駅（開幕）から、東京駅（優勝）への移動に置き換えてみましょう。

一口に東海道新幹線を使うといっても、1時間40分ほどで到着する「のぞみ」。途中停車駅の数によって到着時間がまちまちの「ひかり」。各駅停車のため3時間はかかる「こだま」、どれに乗るかで所要時間は変わります。車でも東名高速道路、新東名高速道路、中央自動車道、一般道と、どれを選択するかで大きく時間は違ってきますし、さらに稀有なルートとして中部国際空港から羽田空港か成田空港に飛行機で飛んで、電車で東京駅を目指すパターンも考えられます。

この時、「東京駅到着目標時間がはっきり提示されていなかった」から、一人一人が行きたい手段を勝手に選んで東京駅に向かえば、全員が揃うのはいつになるかわかりません。優勝するチームとは、同じ「東京駅へ向かう」際、誰が命令したわけでもなくても全員がそろって同じ手段を使える集団だと思います。

チームの一人一人が「優勝に向かって」日々プレーしていても、勝ちが先行すればベクトルが同じ方向に向かって集約されていきますが、負けが先行すれば「優勝したい」という思いが強いだけに、個々が「今、なんとかしなければ」ともがき苦しみ、結果としてそのベクトルはバラバラになってしまうのです。

監督の目指すもの

選手個々のベクトルが同じ方向を向くことの強さについて、一例を出します。1988年、ドラゴンズが優勝した年のことです。私の入社前ですが、現在は解説者で、当時は現役選手だった複数の方から聞いたエピソードです。

7月7日、札幌・円山球場の巨人戦で延長11回サヨナラ負けを喫し6連敗。首位・巨人とのゲーム差は5で、チームは4位となりました。試合時間は4時間22分に及び、当日帰名予定も飛行機に間に合わずにキャンセル。急遽、延泊となりました。

憤懣やるかたない当時の星野仙一監督は、コーチ陣には打開策を練らせ、選手には「今夜は返ってくるな」と夜のススキノに追い立てたそうです。

コーチ陣が出した打開策は「走らせます」の一言。翌日、名古屋空港に到着した一行はナゴヤ球場に直行し、炎天下の中、レフトとライトのポール間を往復するポール・トゥ・ポールダッシュを10往復。懸命に取り組む選手に、容赦なくコーチの怒鳴り声が飛んだと言います。

この時、選手たちが抱いた感情は「怒り」だったそうです。真面目に、懸命に取り組んでいるのに怒鳴られる不条理。この「怒り」が、ベクトルを一つの方向に向ける大きな原動力になったのです。

前日の試合で、延長のきっかけとなった同点ホームランを打った仁村徹さん（64・当時の登録名は仁村弟）が、ダッシュ終了後の青空ミーティングでコーチ陣に対し「俺たちは自分の仕事をするからほっといてくれ！」と啖呵をきり、コーチ陣と選手間は一触即発状態になったそうですが、翌日から12勝1敗と驚異的な成績で劇的な逆転優勝へつながったのです。

星野仙一さんほど個性、感情が表に出る監督でさえ、様々な葛藤を抱え、苦しみ、メンバー個々を同じ方向へ向かせることに腐心していた事実を前に、私は考えます。

野球は必要に応じてプレーが止まり、そのたびにサインが出されるゲームです。ベンチ入りしている選手を含め、全員のベクトルが一致していれば、展開によって目まぐるしく変わる作戦を咀嚼できるでしょうが、そうでなければ「なぜだ」という疑問が生じるでしょう。

極論すれば「プロ野球の監督」とは、以前にも書いたように「孤独」と戦いながらチームのベクトルを統一する仕事、と言えるかもしれません。

今回休養が発表された楽天三木監督は、球団を通じて「シーズン中にこのような形となり、大変悔しく、不本意な思い」とのコメントを発表しました。球団によって方針や考え方に違いがあるにせよ、もし三木監督がチームのベクトルを統一する道半ばだったとしたら、その無念さは察するに余りあります。

推しチームが弱いことを喜ぶファンは一人もいないことはわかっています。

だからといって周囲が書き込んでいるからと、軽い気持ちで「この監督ではだめだ」というような書き込みは慎んでいただければ幸いです。その声一つひとつが塊となれば、人ひとりの人生を左右することになるからです。

村上和宏（むらかみ・かずひろ）

フリーアナウンサー。1967年、広島県出身。専修大学法学部卒業後、91年に東海ラジオ放送入社。制作局アナウンサーとして、主にスポーツ実況を担当。2025年の退社まで、プロ野球をメインに多くの番組制作に携わった。現在、バンテリンドームナゴヤのDAZNドラゴンズ戦実況、「プロ野球ニュース」（フジテレビONE）などに出演中。

デイリー新潮編集部