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実験的な企画を次々と生み出すABCテレビの深夜枠「月よるビッグバン」。

その第7弾として、M-1グランプリのレジェンド王者であり同期でもある、ブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実がタッグを組んだ新番組「吉田徳井の大予言」が全4回にわたり放送される！

さらに、2人のもとに『過去と未来を見通す予言者たち』が集結！

果たして、どんな“大予言”が提唱されるのか…！？

◆第１回目は“恋愛”をテーマに 3人の予言者が持論を繰り広げる

1人目の予言者は、トーク力に定評がある実力派女芸人

カーネーション・吉田結衣

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『女性も“おもろい”がモテる時代になる！』

おもろい女性がそばにいると人生が豊かになる。

今後は“おもろい女性”の方が求められる時代になる！と予言。

自身の体験談を交えたアツい予言に対し、MCの吉田＆徳井は、なぜか「おもろい女」の夜の営みへと想像を膨らませていく……。

続いての予言者は、卓越したワードセンスを持つ、去年のM-1王者

たくろう・きむらバンド

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「恋愛の未来は、たまごかけご飯が救う！」

たまごかけご飯の食べ方は人それぞれ。食べ方ひとつで、その人の性格から育ってきた環境まですべて見抜けると豪語！

ところが吉田＆徳井からの辛辣なツッコミに、きむらの予言が揺らぐ！？

最後の予言者は、キレのある喋りが注目の若手

三遊間・さくらい

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「バスボムをプレゼントする男は逮捕されるだろう！」

「女性にバスボムを贈るとき、男は絶対に相手の裸を想像している！」という、さくらいの熱弁にスタジオも妙に納得。

最初は半信半疑だった一同を納得させた、さくらい流 “女性へのプレゼントの正解”とは一体……？

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【MC：吉田敬＆徳井義実 コメント】

Q：初回収録で印象に残ったのは？

徳井）

「優しくないビンタはない」っていう言葉が心に刺さった。

昔、映画の撮影をしたときに女優の倍賞美津子さんにビンタをされるシーンがあって、「なんて温かいビンタなんだ」って思ったほど、倍賞さんの人柄がビンタに出てたのを思い出した。

泣かなあかんシーンで、泣けるかどうか不安やったんやけど、倍賞さんのビンタが温かすぎて勝手に泣いてもうてん。

吉田）

いまの徳井の話、俺には かなりグッときた。

なんで俺がグッときたかはオンエア見ないとわからへんと思う！



Q：一番実現しそうな予言は？

徳井）『近未来のプレゼントの正解はこうなる』 とか

吉田）『未来のジャンケンはこうなる』 っていうのも。

徳井）意外と『オナラの大会』 は実現するかもしれへん。

吉田）“伝説のオナラ”とかも出てくるかも。

徳井）ABCさん、新しい企画できたかもしれませんよ！

【予言者：カーネーション吉田 コメント】

今日話した内容は“未来の予言”っていうのもあるんですけど、「そういう未来が来い！」という私の希望です。自分の持ってきた持論で、こんなにたくさんの大人が会議してくれているのが楽しかったです。

【予言者：たくろう きむらバンド コメント】

徳井さんと吉田さんの、物事に対する圧倒的な追求心や探求心に驚かされました。時には危うい場面もありつつ（笑）見どころは、『今日、ここで歴史が変わるんじゃないか』という決定的な瞬間が見られるところです。

【予言者：三遊間 さくらい コメント】

吉田さんと徳井さんにお会いするのも初めてやったんですけど、僕みたいな売れてないクソ芸人の話も聞いていただいて、優しいなっていうので感激しました。日々思ってることを発表できてうれしかったです。

【放送情報】

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月よるビッグバン「吉田徳井の大予言」

2026年6月22日(月)スタート 毎週月曜 深夜0時～深夜0時30分（全4回）

（放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信）

公式HP https://www.asahi.co.jp/sp/daiyogen/

出演：

吉田敬（ブラックマヨネーズ）、徳井義実（チュートリアル）

第１回ゲスト：吉田結衣（カーネーション）、きむらバンド（たくろう）、さくらい（三遊間）