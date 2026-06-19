右太腿裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしているホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が打撃練習を再開したと18日（日本時間19日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

同サイトによると、ベナブル監督がランニング、投球、ティー打撃などを再開したと明かし「今後はより難しい打撃練習やバッティングケージ内で強度を高めた練習を増やしていき、そこから状況を見ながら判断する」と語ったという。

ただ、「あくまで一日単位の経過を見ての判断であり、現時点では具体的な復帰までのタイムライン（予定）は決まっていない」とも述べた。

村上は5月29日のタイガース戦で走塁中に右太腿裏肉離れを発症。翌30日にIL入りした。復帰まで4〜6週間の見込みとなっている。

メジャー1年目の村上は離脱前まで57試合に出場し、打率・240、20本塁打、41打点を記録していた。

この日のヤンキース戦でチームはC・モンゴメリーが村上に並ぶチームトップタイの20号を放つと、代打・ベニンテンディが勝ち越し満塁弾を放ち、3連敗を回避。ア・リーグ中地区首位の座を守った。