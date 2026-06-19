俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

荒木村重（トータス松本）に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は有岡城で心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得により、村重はついに投降の意思を固める。小一郎は織田信長（小栗旬）への取り次ぎを任され、だしに官兵衛への伝言を預けるが、無駄な血が流れることなく戦も終わると思われた矢先…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告のラストは、官兵衛と松寿丸。父子の再会はどのように描かれるのか。

第23話（6月21日）、竹中半兵衛（菅田将暉）は誕生したばかりの小一郎と慶（吉岡里帆）の娘を抱き、涙。「あの子を抱いた手で、子を殺めることなど、できぬ」。松寿丸は美濃・菩提山城に匿うことにし、織田信長（小栗旬）に“替え玉の首”を差し出した。

松寿丸役を演じるのは、子役の森優理斗（12）。大河出演は、主人公・北条義時（小栗旬）の長男・金剛（のちの北条泰時）に扮した2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶり3回目。23年度前期のNHK連続テレビ小説「らんまん」で主人公・槙野万太郎（神木隆之介）の幼少期も好演した。

「鎌倉殿の13人」の泰時の本役は、俳優の坂口健太郎。第23話「狩りと獲物」（6月12日）で初登場した際、「成長著しい金剛」のテロップが話題に。第22話「義時の生きる道」（6月5日）の森から文字通り“急成長”した。

また「らんまん」で万太郎の妻・槙野寿恵子役が大反響を呼んだのは、女優の浜辺美波。今作は寧々に扮し、長浜城で人質の松寿丸を預かっていた。

SNS上には「成長著しい金剛！の成長前」「チビ万太郎？大きくなったね」「松寿丸のお世話をする寧々。もう万太郎と寿恵子」などの声。その“正体”を見逃さない視聴者もいた。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。