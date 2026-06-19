【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグ第２戦が始まり、Ｂ組はスイス（世界ランキング１９位）がボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）に快勝した。

（世界ランキングは１１日時点）

スイス４―１ボスニア・ヘルツェゴビナ

スイスは交代策が奏功し、欧州勢対決を制した。序盤から押し込みながらゴールを奪えなかったが、７２分からピッチに立ったマンザンビが２得点、バルガスが１ゴールを挙げ、さらに主将のジャカがＰＫで加点した。ボスニアは終盤に退場者を出し、１点を返すにとどまった。

「エムバペやメッシのような存在に」

２０歳２４７日――。スイスのマンザンビが、Ｗ杯で複数ゴールを決めた同国史上最年少の選手となった。途中出場からの複数得点は同国では初めてで、「信じられない。次は（アルジェリア戦の）メッシみたいに３点決めたい」。うそぶく声が弾んでいた。

７２分に他の２選手とピッチに入ると早速、期待に応えた。味方の折り返しを相手選手が頭ではじいた落下点に急行。豪快なボレーでＧＫの手をはじいて均衡を破ると、９０分には味方の折り返しに合わせて、自身の２点目を流し込んだ。中盤から上下動を繰り返し、「２ゴールは、プロ生活で初めて。ベストプレーができた」と笑った。

アンゴラとコンゴ民主共和国出身の両親の元、ジュネーブで生まれた。ヤキン監督が「彼はストリートで、プレーの仕方を学んだ」と言うだけに、持ち味は野性味あふれるプレー。２０２５〜２６年シーズンは、日本代表の鈴木唯人とともにフライブルク（独）の欧州リーグ（ＥＬ）準優勝に貢献し、欧州連盟から若手を対象とした表彰を受けたばかりだ。

スイスは１９５４年大会を最後に、８強に届いていない。「エムバペやメッシのような存在に近づきたい」。大志を抱く新星が、壁を越えるためのラストピースになるかもしれない。（平地一紀）

スイス・ヤキン監督「ボールをうまく運べていたので、慌てる必要はなかった。後半の飲水タイムを待って選手交代に踏み切り、それがうまくいった」

ボスニア・ヘルツェゴビナ・バルバレス監督「１失点目までは、うまく進められていた。手痛い黒星になったが、決勝トーナメントに進むため、カタールとの第３戦は絶対に勝たなければいけない」