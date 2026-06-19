衆議院の議員定数削減法案が、自民党の総務会で了承された。比例のみ45議席を削減する内容だが、野党からは反発の声が出ている。議論の進め方も、1年間の期限内に結論が出なければ、比例45議席を自動削減する内容のため、批判されている。

【映像】議員1人あたり1億円？内訳は

今の議員定数は最適なのか。さらに削減するとすれば、どのように進めればいいのか。『ABEMA Prime』では与野党議員が議論をぶつけた。

■議員定数削減には賛成派が多数も…

衆院議員定数削減法案は6月16日、自民党の総務会で了承され、議論は衆院協議会へ移ることとなった。「衆議院の比例定数だけを45削減し、小選挙区はそのまま」とする内容で、与野党協議がまとまらなければ、1年後に自動的に削減される。前回の法案では、削減は「小選挙区25、比例区20」だったが、衆院解散で廃案になっていた。

自民党幹事長代理の井上信治衆院議員は、「国別の国会議員数ランキングでは8位だが、まだ少ない国もたくさんあり、削減の余地はある。人口に応じて議員数も徐々に減らしていかなければいけない。地方議員は激減しており、国会もある程度削減すべきだ」と説明する。

日本維新の会・前政調会長の青柳仁士衆院議員は、「日本の国会議員には、1人あたり年間1億円以上かかっている。これが713人も必要なのか。衆院の定数466人も、明治維新後に300となり、大正デモクラシーでそうした数字になっただけで、時代背景も異なり、なんの根拠もない」と語る。

また維新の姿勢として、「成長が鈍化する日本では『身を切る改革』として、大胆な規制改革と、特権に切り込む必要がある。その時に政治家だけがのうのうと、自分たちの身分に手を付けず、大金をもらい続ける。国会で寝ている人もいて、『全員が全力で働いているのか』と疑われたままで、国民に改革を頼めるのか。維新は定数3割削減を公約に掲げているが、今回そのうち1割で自民党と提出予定だ」と話す。

国民民主党・選挙制度調査会事務局長の森ようすけ衆院議員は、「定数削減には賛成だが、人口減少にあったスピードにするのが合理的。『45削減』にはロジックがなく乱暴だ。2025年度と2030年度の5年間で、人口は2.9％減る見込みで、衆院定数に照らすと14人減になる。小選挙区と比例の3対2を重視したまま、人口減少率に合わせて定数も減らすことが、党の基本的な考えだ」とする。

チームみらい国対委員長の峰島侑也衆院議員は「同じ機能が果たせるのであれば、定数が少ない方がいい。ただ、いきなり減らす必要があるのか。小選挙区と比例の議席配分でも、選挙の形は変わりうるため、今回のように『比例だけ45削減』は乱暴だ。森氏が言うように3対2ずつ削減するのは、ひとつの選択肢となる」との考えを示す。

一方で「1950年は人口約15万人に対して、国会議員が1人いたが、現在は26万人に1人に減った。政治資金問題なども議論しなければならない中で、改めて1割ガツンと減らすのは、優先順位がおかしい。これが最優先課題なのかと疑問を持つ」とも訴える。

前衆議院議員で弁護士の藤原規真氏は、「人口減少と、現状の議員数が過剰であることは、直ちにリンクしない。そもそも立法や行政監視の作業量は、人口の増減と比例しないため、『人口減少をもとに定数削減すべき』との考えは乱暴だ」と批判的な立場だ。「現行の小選挙区制度では、得票率と議席占有率が一致せず、それを補完するために比例代表制度がある。少数意見を反映させる意味で考えると、比例だけを削減するのは間違っている」。

■なぜ比例だけで「45」与党に有利？野党に不利？

森氏は「10増10減が決まった際に、付帯決議として“選挙制度見直し”が約束され、衆院議長のもとに選挙制度協議会が立ち上がった。そこでは『秋の国勢調査の結果が出るまでに、一定の結論を出そう』と約束している。与党も含めて約束したのに、『結論が出なければ自動削減』とするのは不誠実。『協議会で結論を出すために100％の努力をする』と言い切るのが与党の仕事だ。すごく後ろ向きで、答えを出さない気が満々だ」と批判する。

そして、「明確な約束事があるのに、別の約束事を作るのは、わけがわからない。『身を切る改革』なのは野党で、与党にとっては『懐をあたためる改革』。与党の議席占有率は、現在の75.7％から81.9％に上がる」と主張する。

加えて、「新陳代謝が起きない。総理になった高市早苗氏は、民主党政権時に比例復活した。維新の吉村洋文代表も、衆院議員時代は比例復活だった。比例を削減すると、吉村氏は政治家になっていなかったかもしれない。新陳代謝を生むのが、小選挙区と比例の3対2であり、これをなくすと強い政治家による、オールド民主主義のままになる」とも語った。

協議会メンバーである峰島氏は「学識者らの意見を聞き、議論して、各党が選挙制度案を出したばかり。そのタイミングで、協議会とは別に『1年後に自動削減』と出すのは乱暴だ」とみる。「お金の使途から、国民の政治家不信が広がっている。そこを解決せずに定数削減しても、落とすべき政治家を落とせるのか。むしろ新人や女性議員が切り捨てられないかと懸念している」。

一部試算には、定数削減後の比例獲得議席が、自民3％、維新11％なのに対して、野党は20％以上になるというものもある。井上氏は「率ではそうだが、削減される絶対数は自民党が一番のため、『党に有利になるから』は邪推だ。選挙には2つの機能があり、小選挙区は“民意の集約”で、比例は“民意の反映”だ。多党化で『決められない政治』になる中、集約化で決める政治をした方がいいと考え、小選挙区ではなく比例削減を結論づけた」という。

その上で、自身の考えとして、「いつまでも同じ比率でなく、時代に合わせて変えていく。自分たちの党は比例当選者が多いからと、“党利党略”で削減に反対しているのは残念だ。これで選挙制度の議論は、絶対に結論が出ない。国にとって、どういう制度がいいかを考えないとダメだ。党利党略から脱却した議論をしたい」と求める。

青柳氏は「『与党が増える』と印象操作されるが、試算で維新は4議席減る一方、みらいは3しか減らない。みらいの方がダメージは少ない。比率は有権者の選択であり、はっきり言えば支持率がないのが悪い。自分たちに有利な制度を作ったつもりはない。『議論の締め切りを作ることが重要だ』という結論もありうる」と反論する。

締め切りを求める理由としては、「昨年末の案は、自民党と一緒に出したが、決まらなかった。だから今回は比例だけにした。1年以内に決めればよいのであり、違う結論にすればいいだけだ」といった点を挙げる。「衆院選では自民が大勝ちして14議席手放した。自民党に投票した議席で、他党が議席を取るのは、民主主義のバグだ」。

2ちゃんねる・創設者のひろゆき氏は、「日本の人口は、ピーク時の約4％減。国会議員を30人減らしても、人口比に沿っている。減らして問題があれば、また増やせばいい。国会議員が年3000万円もらえる職業に、ぬくぬくしがみつきたくて、嫌だと言っているのだろう。問題があれば、また戻せばいい。とりあえず減らすところからスタートしよう」と提案する。

「野党が『小選挙区20、比例25削減』で固めて、有識者も『1年半で行ける』となれば、それでいい。一方で、『もしできなかったら比例削減になるから、急いで話し合おう』で何の問題もないのではないか」。

（『ABEMA Prime』より）

