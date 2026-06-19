「急性網膜壊死（えし）」および「一過性脳虚血発作」と診断されて手術を受けたギタリストChachamaruこと藤村幸宏（66）が19日までにXを更新。左目の網膜剥離により手術を受けることを報告した。

藤村は3月27日に退院を報告していたが、「退院から随分とご無沙汰してすみません！今のところ右内頸動脈の方は順調なのですが、左眼が網膜剥離を起こしてしまいました。そのため来週また入院して手術することとなりました」と報告。

「皆さまにはまたご心配とご迷惑をお掛け致しますが、また頑張って来ますので再び力を貸して貰えると嬉しいです！そして必ずまたステージに戻って来るので待っててくださいね！」と呼びかけた。

藤村はミュージシャンGACKTのバックバンドや、LOUDNESS二井原実らとのバンドDED CHAPLINなどで活躍。2月11日の投稿で「1／31に左眼が殆ど見えなくなり、大学病院に受診したところ急性網膜壊死という病名で緊急入院となってしまいました。その上一過性脳虚血発作という病気も見つかり、長期入院治療が必要となりました。医師とも相談の上、全力で治療に専念することにしました」と報告していた。