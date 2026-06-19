8月21日よりシネマート新宿、Strangerほかにて全国順次公開される香港映画『最初の半歩』の日本版予告が公開。また、本国公開10周年を記念した劇場特別映像の上映も決定した。

参考：トニー・ウーの俳優デビュー作『最初の半歩』8月21日公開 「今でも僕にとって大切な宝物」

本作は、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』で十二少（サップイー）役を演じたトニー・ウーの俳優デビュー作。香港野球代表の二塁手として国際大会を戦い抜いてきた彼は、アスリートとしての身体性とリアリティをそのままフィルムに刻みつけ、映画初出演を飾った。本作での演技は高く評価され、第36回香港電影金像奨最優秀新人賞を受賞。第62回台湾・金馬奨で4冠に輝いた『霧のごとく』で最優秀主演男優賞にノミネートされたウィル・オーも本作でデビューを果たしている。

さらに、ワイ役のトニー・ウーとW主演でロン役を務めたのは、『スタントマン 武替道』のラム・イウセン。チームメイトには、ウィル・オーをはじめ、『縁路はるばる』のカーキ・サム、『淪落の人』のヒミー・ウォン、『プロセキューター』のロッカー・ラムらが名を連ね、いずれも本作が映画デビュー作となった。ヒロインを演じたヘドウィグ・タムは、トニー・ウーとともに新人賞にノミネートされた。

監督を務めたのは、本作が長編初監督となった当時25歳のスティーヴ・チャン。そしてそのスティーヴ・チャン監督を『男たちの挽歌』『ブレイキング・ニュース』などの脚本で知られるチャン・ヒンガーと『メイド・イン・ホンコン』『イップ・マン 序章』で知られる撮影監督オー・センプイが支えた。

第40回香港国際映画祭でワールドプレミアを飾り、第36回香港電影金像奨で7部門ノミネート、2部門受賞、第53回台湾・金馬奨で最優秀新人賞にノミネートを果たした本作は、これまで日本での一般公開の機会に恵まれてこなかった。香港公開からちょうど10年の節目となる2026年に、満を持して日本公開される。

公開された日本版予告編は、第36回香港電影金像奨・最優秀オリジナル映画歌曲賞を受賞した主題歌「沙燕之歌（Anthem Of Shatin Martins）」が全編を彩り、子どもの頃から兄弟同然に育ったロン（ラム・イウセン）とワイ（トニー・ウー）の住む香港のニュータウン、沙田の公営団地を舞台に幕を開ける。野球の根付いていない香港で、地元の低レベル校、基覚書院の“チョーク投げの名人”こと、ロー校長（リウ・カイチー）は、ドナルド・ツァン政務官から区議会の余剰資金を得て、香港発の華人青少年野球チーム「沙燕隊」を発足させる。

そして満足な用具も揃わないまま、新聞を丸めたボールで練習を始めた生徒たちの姿から、最初の試合で台湾の小学生チーム相手に大差で惨敗を喫するシーン。ある出来事をきっかけに決裂したロンとワイの友情、そして、初恋。ロー校長の熱血指導とチームの仲間たちの結束や、一線を越えかけるワイの姿など青春のほろ苦い痛みが凝縮された映像が映し出されていく。

香港での公開から10年の節目を記念し、全国の劇場で上映される劇場特別映像には、本作に出演したラム・イウセン、トニー・ウー、ヘドウィグ・タム、ウィル・オー、カーキ・サム、ロッカー・ラム、そしてスティーヴ・チャン監督が一堂に会し、各人持ち時間25秒で撮影当時の思い出と、この10年の軌跡を振り返っている。

なお、本作のムビチケ前売券・鑑賞券（オンライン）は6月19日より販売される。オンライン前売券および鑑賞券の購入者には、デジタル特典となるオリジナルスマホ壁紙2種が配布される。

劇中に登場する日本の有名野球漫画にインスパイアされて制作された、ロンとワイのコミック表紙風のデザインは、本国公開10周年を記念し、コミック第10巻をイメージした数字があしらわれている。さらに、夜のグラウンドで、ひとり練習に励むロンの姿を切り取ったデザインは、『最初の半歩』という映画のタイトルの世界観に寄り添った1枚となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）