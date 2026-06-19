20th Centuryが、約1年ぶりとなる新曲「僕らが上書きする世界」を6月28日に配信リリースする。

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本情報は、開催中の全国ツアー『20th Century Live Tour 2026 ～唄う人 踊る人～』川崎公演にて発表されたもの。本楽曲は、高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた作品となる。20th Centuryが高橋留美子作品に関わるのは、2000年にV6が担当したTVアニメ『犬夜叉』オープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来26年ぶりとなる。

作詞、作曲、編曲はMHRJが担当。20th Centuryとしては久々となるファンクサウンドを基調に、軽快なグルーヴと洗練されたアレンジが印象的な楽曲に仕上がっている。キャリアを重ねた3人だからこそ表現できる、大人の余裕と色気を感じさせるスタイリッシュなナンバーとなっている。

あわせて新ビジュアルも公開。楽曲タイトル「僕らが上書きする世界」をコンセプトに制作されたビジュアルは、長いキャリアを重ねながらも歩みを止めることなく、新たな表現へ上書きし続ける現在進行形の20th Centuryの姿を投影したものとなっている。

さらに、本発表を記念し、V6が担当したTVアニメ『犬夜叉』ノンクレジットオープニング映像「CHANGE THE WORLD」の期間限定公開も決定した。

20th Centuryは「高橋留美子先生とは『犬夜叉』のオープニングテーマ『CHANGE THE WORLD』以来のご縁です。再び、留美子様の描かれる作品に携わることができて大変光栄に思っています」とコメントしている。

・20th Century コメント

僕達20th Centuryが歌う「僕らが上書きする世界」がTVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに決定しました！高橋留美子先生とは『犬夜叉』のオープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来のご縁です。再び、留美子様の描かれる作品に携わることができて大変光栄に思っています。『MAO』ファンの皆さんに愛していただけることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）