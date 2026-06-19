開催：2026.6.19

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 1 - 5 [Wソックス]

MLBの試合が19日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとWソックスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するWソックスの先発投手はブライアン・ハドソンで試合は開始した。

2回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 NYY 0-1 CWS

3回裏、8番 ライアン・マクマーン 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-1 CWS

8回表、2番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでWソックス得点 NYY 1-5 CWS

試合は1対5でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はヤンキースのフェルナンド・クルーズで、ここまで4勝2敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-19 10:46:12 更新