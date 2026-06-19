ニューストップ > 国内ニュース > 上山市で親子とみられるクマ2頭目撃 近くには住宅も 市が注意呼び… 上山市で親子とみられるクマ2頭目撃 近くには住宅も 市が注意呼びかけ（山形） 上山市で親子とみられるクマ2頭目撃 近くには住宅も 市が注意呼びかけ（山形） 2026年6月19日 10時53分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 上山市によりますと、きょう午前７時３０分ごろ、山形県上山市狸森で親子とみられるクマ２頭が目撃されました。 現場は山元体育館付近で、近くには住宅もあります。 市が注意を呼びかけています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「これって交通違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 「まるでゴルゴ」岩に似せた盗撮カメラはなぜ見つかった？女性が覚えた違和感…何年も露天風呂を盗撮した男の行為は、被害女性の一瞬のひらめきでバレた（山形） 「片足がないようだ」「車とバイクが衝突」と緊迫の通報 大型バイクが車2台と次々衝突 GWの月山道で交通事故（山形・西川町）