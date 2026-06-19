グループＢの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＢ第２節の２試合が行なわれた。

　スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナは、スイスが４−１で勝利。カナダ対カタールは、カナダが６−０の完勝を収めた。

　この結果、カナダとスイスが勝点４で並び、得失点差で上回るカナダが首位に立つ。ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールは共に勝点１で、得失点差で下回るカタールが最下位だ。
 
グループＢ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
カナダ １−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール １−１ スイス

▼第２節
スイス ４−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ ６−０ カタール

▼第３節（日本時間で６／25 ４時にキックオフ）
スイス対カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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