【Ｗ杯Ｂ組・第２節】６発大勝のカナダが首位！ スイスはボスニアに勝利、惨敗のカタールが最下位
北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＢ第２節の２試合が行なわれた。
スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナは、スイスが４−１で勝利。カナダ対カタールは、カナダが６−０の完勝を収めた。
この結果、カナダとスイスが勝点４で並び、得失点差で上回るカナダが首位に立つ。ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールは共に勝点１で、得失点差で下回るカタールが最下位だ。
グループＢ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
カナダ １−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール １−１ スイス
▼第２節
スイス ４−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ ６−０ カタール
▼第３節（日本時間で６／25 ４時にキックオフ）
スイス対カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナは、スイスが４−１で勝利。カナダ対カタールは、カナダが６−０の完勝を収めた。
この結果、カナダとスイスが勝点４で並び、得失点差で上回るカナダが首位に立つ。ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールは共に勝点１で、得失点差で下回るカタールが最下位だ。
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▼第１節
カナダ １−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール １−１ スイス
▼第２節
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カナダ ６−０ カタール
▼第３節（日本時間で６／25 ４時にキックオフ）
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