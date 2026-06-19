19日11時現在の日経平均株価は前日比153.42円（0.22％）高の7万1206.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は666、値下がりは833、変わらずは56。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を275.15円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が149.01円、フジクラ <5803>が140.79円、ＳＢＧ <9984>が74.82円、住友電 <5802>が52.29円と続く。



マイナス寄与度は131.14円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が88.5円、リクルート <6098>が35.2円、ファナック <6954>が20.62円、太陽誘電 <6976>が20.45円と続いている。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、石油・石炭、金属製品と続く。値下がり上位には銀行、医薬品、その他金融が並んでいる。



※11時0分4秒時点



株探ニュース