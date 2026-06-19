ア・リーグ西地区のエンゼルスは18日（日本時間19日）、主砲のマイク・トラウト外野手が右太もも裏の痛みで10日間の負傷者リスト（IL）入りすると発表した。トラウトは前日のダイヤモンドバックス戦で、走塁際に負傷したという。

■「今日はかなり良くなっている」

現在34歳のトラウトは今季、チーム75試合のうち74試合に出場。打率.234、17本塁打、36打点、7盗塁、OPS.866の成績で打線をけん引。63試合で中堅手の守備にも就いていた。トラウトは17日（同18日）のダイヤモンドバックス戦で、8回表の打席で一塁への走塁時に右太もも裏を負傷したとのこと。

MLB公式のエンゼルス担当レット・ボリンジャー記者によると、トラウトは「（負傷した）昨夜と今日を比べると、まるで別物というくらい状態が違う。それは自分にとって前向きなことだ。昨夜は少し心配していたけれど、飛行機で移動して、試合後に座っていた時間もあったので、それが影響した部分もあると思う。今日はかなり良くなっている。だから過度に心配はしていない。ただ、できる限り早く戻るために、トレーニングルームでもウェイトルームでもできることは全てやるつもりだ」と明かし、軽傷を強調したという。

トラウトのIL入りに伴い、エンゼルスはクリスチャン・ムーア内野手をメジャーに昇格。現在借金15で、ア・リーグ西地区最下位に沈むチームにとって痛すぎる主砲の離脱となった。