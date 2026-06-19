アメリカとイランの戦闘をめぐる覚書について、両国トップが署名したことが分かりました。すべての戦線で戦闘を終結させ、最終合意に向けて60日間の交渉期間を設けるという内容です。想定よりも早くなった背景や、原油流通の正常化の時期を考えます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「“スピード署名”…ホルムズ海峡開放は？」をテーマに解説します。

■最終合意へ60日間の交渉期間

富田徹・日本テレビ国際部長

「19日にスイスで行われるとされてきたアメリカとイランの覚書への署名ですが、18日朝、『もう行われた』というニュースが世界を駆け巡りました。トランプ大統領は18日、『（覚書は）署名済みだ。（フランスの）ベルサイユで署名した』と明かしました」

「トランプ大統領は17日、G7サミットで訪れていたフランスで、戦闘終結に向けた覚書に署名しました。またイランのペゼシュキアン大統領も署名して画像を公開。アメリカメディアは『覚書が発効した』と報じています」

「アメリカ政府高官によると、この覚書では、レバノンを含むすべての戦線で即時かつ恒久的に戦闘を終結させ、最終合意に向けて60日間の交渉期間を設けるとしています」

■“スピード署名”に至った2つの理由

鈴江奈々アナウンサー

「17日までの時点では、19日にスイスでサインという話でしたけれども、なぜ早まったんでしょうか？」

富田部長

「大きく2つ理由が考えられます。1つは破談リスクを避けるため。今回の署名に向けた合意が明らかになったのは、日本時間の15日朝でしたが、その後もアメリカと共に戦っているイスラエルは攻撃を仕掛けているんですね」

「これは合意がぶち壊しになりかねない不安要因です。他にも、イラン国内にはアメリカとの交渉に反対して戦闘の続行を叫ぶ強硬派もいるので、署名まで時間をかければかけるほど危ないということで、オンラインでさっさと署名を済ませたという見方です」

「もう1つは、両国とも早く経済を回復させたかったという点です。トランプ大統領は一刻も早く足元のガソリン価格を下げたいと思っています」

「一方のイランも、アメリカの海上封鎖によって原油が輸出できない状態で、オイルタンクが満タン状態。このままでは油田を止めるしかないという状態まで追い込まれていました。さっさと合意を発効させて原油を外に出したいという事情があったとみられます」

■原油先物価格、70ドル台まで下落

富田部長

「実際に、船の位置情報を可視化したサイトをチェックすると、今回の署名の直前からイランの原油タンカーが、イランの港から早速出ていっていました。これは合意を受けた動きとみられます」

「また合意の中では、これまでアメリカなどがイランに対する制裁として禁じてきたイラン産の原油の販売を今すぐ解除して、世界中に売りさばいてもいいですよとなっています。イラン側も、制裁の解除は18日から始まったと強調しています」

「イランにとってもお得な内容ですが、トランプ大統領にとっても、イラン産の原油が世界中に出回れば原油価格は下がるのでウィンウィンとなります」

「実際に、1か月前には1バレル100ドルを超えていた原油価格（WTI先物価格）は、署名のニュースもあって17日は70ドル台まで安くなっています」

■「署名後60日間は無料通航」

森圭介アナウンサー

「先物価格であり、今後安くなるんじゃないかという期待を込めて安くなっているということですが、実際どうなるのか注意が必要です。（ホルムズ海峡の）通航料はどうなりそうですか？」

富田部長

「署名された覚書を見てみると、ホルムズ海峡についてイランは『署名後60日間、ホルムズ海峡を無料通航にする』としています。ただ、60日後はサービス料を受け取る考えを示しているんです」

「急に出てきたサービス料ですが、イラン側は『ホルムズ海峡でサービスを提供する見返り』と説明しています。何のサービスをしてくれるのかですが、そこは何も触れられていません」

桐谷美玲キャスター

「これまでサービス料というのはなかったと思うんですが、実際いくらぐらいになるとみられているんですか？」

富田部長

「値段表もないので分かりませんが、目安はあります。今年4月に一部の船がイラン側に通航料を払って通過を許されたという報道がありました。その金額は原油1バレルあたり約1ドル。大型タンカーなら、1隻あたり約3億円になる計算です」

桐谷キャスター

「結構な額ですが、イランのやりたいという意向だけで導入されてしまうものなんですか？」

富田部長

「本来ホルムズ海峡は国際海峡で、どの国も自由に通航でき、勝手は許されないはずですが、イランとしては『払わなければ通さない』という実力行使をちらつかせてお金を巻き上げるということなんですね」

■原油の流通 最短ならいつ正常化？

林田美学アナウンサー

「私たちが一番気になるのは、いつ頃ガソリン価格が落ち着いてくるかですよね」

富田部長

「石油取引に詳しい専門家に聞きました。炭化水素リサーチ代表取締役の柳本浩希さんによると、イラン当局が各国の船に『通ってもいい』というアナウンスをいつするか次第ですが、最短では9月頃、原油価格も戦闘開始前の水準に戻る可能性があるそうです」

「それを受けて日本のガソリンも、補助金なしで元の価格に戻るかもしれないといいます」

鈴江アナウンサー

「サービス料が乗っかってくると、ガソリン価格もちょっと影響を受ける部分はあるんでしょうか？」

富田部長

「1バレル1ドルということで、1〜2％ぐらいなので、そんなに価格に影響はありません。それでもやはり負担なので、世界各国が『これはやめてくれ』と声高に訴えています」

鈴江アナウンサー

「これまでの原油価格の影響がまだまだ続く部分もあるので、とにかく1日も早く正常化してもらいたいものですよね」

富田部長

「署名が行われたことで、ここから最終合意に向けた60日間の交渉が始まります。ただトランプ大統領は『最終合意に至らなければ再び爆撃する』と警告するなど、予断を許さない状況は続きそうです」

（2026年6月18日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）